So viele luxemburgische Teilnehmer hat es in der Geschichte des Powerlifting- und Gewichtheberverbands PWFL noch nie gegeben: Ganze 28 Athleten nahmen am Sonntag an der Landesmeisterschaft in Hamm teil. Diese Zahl beweist, dass Powerlifting in Luxemburg eine zweite Blütezeit erlebt und vor allem bei Frauen immer beliebter wird.

Ganze 23 neue Rekorde wurden am Sonntag quer durch alle Gewichts- und Altersklassen erzielt. Der erste davon geht auf das Konto von Lokalmatadorin Emma Weydert. Die Junioren-Athletin unter 63 kg schaffte 55 kg im Benchpress. Ihre Vereinskollegin Marta Arnesto Luque setzte im Deadlift die Marke auf 115,5 kg – neuer Landeskekord bei den Seniors-Frauen unter 52 kg. Die Silverbacks aus Koerich zeigten jedoch, dass künftig auch immer wieder mit ihnen zu rechnen sein wird: Lara Fischbach erzielte gleich vier neue Rekorde in der -57-kg-Klasse. 107 kg im Squat, 62,5 kg im Benchpress und 130 kg im Deadlift bzw. 305 kg als Gesamtergebnis sind eine beachtliche Leistung. Ihre Vereinskolleginnen Elyna Weber, Manuela Ewert und Najia Bennaoui steuerten je eine neue Bestmarke bei: Weber (-84) erzielte 81 kg im Bankdrücken, Ewert (-84) 137,5 kg in der Kniebeuge und Bennaoui (+84) ganze 155 kg in der Kniebeuge. Die 63-kg-Klasse war von Alba Jurado, der wohl international erfahrensten Athletin bei der Meisterschaft, geprägt. Die Athletin des SC Hamm 1970, die unter Nationaltrainer Alain Hammang gewissenhaft aufgebaut wird, übertraf ihre bisherigen Leistungen mit 131 kg im Squat, 78 kg im Benchpress und 167 kg im Deadlift. Das Gesamtergebnis von 376 kg brachte auch in der Relativwertung die meisten Punkte ein.

Die Junioren wollten den Damen nacheifern und beweisen, dass sie bereit sind, in die Fußstapfen der alten Hasen zu treten. Bei den Subjuniors unter 93 kg stach Philippe Gasché (Silverbacks) mit herausragenden Leistungen hervor: 191 kg im Squat und 223 kg im Deadlift führten zu einem neuen Landesrekord von 521,5 kg. Seine Steigerung bei den einzelnen Versuchen verblüfften schon: 10 Kilogramm sind nicht alltäglich.

In der 105-kg-Klasse bei den Subjuniors bewies Théo Graham (SC Hamm 1970) Kaltschnäuzigkeit. 217,5 kg im Kreuzheben sind ein neuer nationaler Rekord. Der junge Athlet zeigte, dass vor allem im Bankdrücken noch Lust nach oben ist.

Kraft, Technik und mentale Stärke

Bei den Seniors erzielte Kevin Nilles (-74 kg, Hamm) mit 221 kg im Deadlift eine landesweite Bestmarke. Im Mittelgewicht siegte Jeff Schmitz (Silverbacks) mit einer konstanten Leistung. Yannick Djankou (Hamm) konnte seinen Titel bei den Seniors unter 83 kg verteidigen, die Lasten stellten den ehrgeizigen Athleten, der vergangene Woche gesundheitlich angeschlagen war, aber nicht zufrieden. In der Kategorie bis 93 kg ging ein weiterer Titel an den SC Hamm. Denis Leider hat hart an der 200-kg-Marke in der Kniebeuge zu kämpfen. Dass nicht immer auf Abruf Bestmarken oder Rekorde aufzustellen sind, ist normal. Dennoch zeigt die Formkurve nach oben. In der Klasse bis 105 kg holte Masters-Athlet Otis Claeys (Silverbacks) den Titel. Er zeigte, dass Powerlifter aus allen Alterskategorien noch ein Wort mitzusprechen haben.

Bei den beiden Equipped Athleten war starker Pfeffer drin. Mit neun gültigen Versuchen konnte Gabriel Ndoja (Hamm) ein beachtliches Gesamtergebnis von 790 kg erreichen, darunter einen neuen Landesrekord von 240 kg in seiner Paradedisziplin Bankdrücken. Philippe Parage (Hamm), der sich auf die Europameisterschaft im Mai vorbereitet, stach erneut mit Glanzleistungen hervor und erreichte mit 800 kg im Gesamtergebnis einen neuen Meilenstein. Er brach seine eigenen bisherigen Rekordleistungen mit 325 kg in der Kniebeuge – ein Plus von 14 kg – und 290 kg im Kreuzheben.

Die Meisterschaften waren eine Werbung für den Kraftsport. Vor einem fachkundigen und begeisterten Publikum wussten die Athleten zu glänzen. Das neu Kampfrichtersystem griff vollends. Weltverbandspräsident Gast Parage zeigte sich hoch zufrieden mit der Veranstaltung. Als großer Verfechter der Doping-Kontrollen und Kämpfer gegen Doping hat er erreicht, dass auch in kleinen Ländern unangekündigte Kontrollen durchgeführt werden.

Drei Fragen an …

Emma Weydert (-63 kg, Juniors, SC Hamm 1970)

Foto: Editpress/Julien Garroy

Powerlifting zieht immer mehr Menschen in Luxemburg an. Wie sind Sie zu diesem Sport gekommen?

Ich bin noch nicht lange in Hamm dabei, habe aber davor in Fitnesszentren trainiert. Ich machte allgemeinen Kraftsport, darunter auch Kniebeugen, aber nie mit einem Programm wie jetzt unter Alain Hammang. Mit der Zeit merkte ich, dass ich stark bin und Spaß daran hatte. Zum SC Hamm bin ich gekommen, nachdem ich auf einer Veranstaltung der Silverbacks in Koerich Alain Hammang kennengelernt habe. Ich bin auf ihn zugekommen und habe ihn gefragt, ob ich unter seiner Anleitung trainieren darf. Powerlifting mache ich vor allem aus einem Grund: weil es mir Spaß macht.

Das ist Ihr erster Wettkampf. Wie ist es für Sie gelaufen bzw. wie hat es sich angefühlt, zum ersten Mal dabei zu sein?

Toll! Ich habe sogar einen neuen Landesrekord im Bankdrücken aufgestellt, worüber ich mich natürlich sehr freue. Es ist gut gelaufen, ich kann mich nicht beklagen.

Was sind denn die nächsten Zielsetzungen?

Ich hoffe, demnächst auch in der Kniebeuge und im Kreuzheben eine Bestmarke aufstellen zu können. Natürlich möchte ich mich auch im Bankdrücken weiter steigern.

