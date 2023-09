Die Gewerkschaften OGBL, LCGB und NGL-SNEP werden am Freitag einen Streik am Flughafen Findel in Luxemburg abhalten. Dies, um für eine „faire und gerechte Anerkennung des gesamten Personals im Rahmen der Übertragung der Aktivitäten des Cargo-Centers“ zu protestieren, so die drei Gewerkschaften in einem gemeinsamen Presseschreiben am Mittwoch. Start des Marschs ist um 8.45 Uhr in der route de Trèves, um 9.10 Uhr sollen die Demonstranten am Flughafen ankommen.

Die Polizei teilt in diesem Zusammenhang mit, dass es am Freitag zwischen 8.30 und 9.30 Uhr zu Verkehrsbeeinträchtigungen zwischen der Kreuzung der N1 mit der rue Lou Hemmer und dem Kreisverkehr in Höhe der Einfahrt zum Flughafen kommen kann.