In Dahleim kam es am Samstagabend zu einem Zwischenfall: Laut Polizei wurde eine Person um kurz vor 23 Uhr in einer Wohnung in Dahleim verletzt. Nach einer Erstversorgung vor Ort durch die Rettungskräfte wurde die verletzte Person ins Krankenhaus gebracht. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der mutmaßliche Angreifer anschließend festgenommen und am Sonntag dem Untersuchungsrichter vorgeführt. Weitere Details zum Zwischenfall teilte die Polizei am Sonntag nicht mit.