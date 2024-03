Manuel Correia ist nicht mehr Trainer der US Mondorf. Der 47-Jährige verlässt den Verein mit sofortiger Wirkung.

Die US Mondorf ist auf Trainersuche: Wie sie am späten Montagabend mitteilte, hat sich Manuel Correia dazu entscheiden, sein Amt mit sofortiger Wirkung niederzulegen. „Wir behalten das Bild eines leidenschaftlichen Trainers, der den Klub weiterentwickelt und mit seiner Entscheidung Verantwortung im Interesse des Vereins übernommen hat“, schreibt der Verein.

Correia hatte das Traineramt in Mondorf im Sommer 2022 übernommen. In der vergangenen Saison führte er das Team auf Platz 6 in der BGL Ligue und im Pokal war erst im Halbfinale Schluss. In der aktuellen Saison ist das Team akut abstiegsgefährdet: Nach 21 Spieltagen liegt es zwar mit 22 Punkten auf Platz elf, doch der Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz beträgt lediglich ein Punkt.

Noch in dieser Woche will die US Mondorf einen Nachfolger vorstellen. Co-Trainer Dinis de Sousa, Torwart-Trainer Mathieu Picard und Athletik-Trainer Thomas Andre bleiben derweil in ihren Ämtern.