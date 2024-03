Bei russischen Angriffen auf die ukrainische Hauptstadt Kiew sind am Donnerstag mehrere Menschen verletzt worden. Wie Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko im Onlinedienst Telegram mitteilte, wurden mindestens zehn Verletzte gezählt. Zwei von ihnen seien ins Krankenhaus eingeliefert worden. Andere seien vor Ort behandelt worden.

Im Stadtzentrum von Kiew hatte es am Morgen mehrere Explosionen gegeben. Wie ein Reporter der Nachrichtenagentur AFP berichtete, waren eine Reihe lauter Explosionen ebenso zu hören wie die ukrainische Luftabwehr. Wegen von Russland gestarteter Raketen und Drohnen wurde Luftalarm ausgelöst. Klitschko erklärte, Raketenteile seien auf mehrere Stadtviertel Kiews gefallen, unter anderem auf ein Wohnhaus. Auch Autos hätten gebrannt.

Zuletzt hatte es Ende Januar einen größeren russischen Angriff auf die ukrainische Hauptstadt gegeben. Am Mittwoch gab es in der Ukraine und in Russland bei Angriffen beider Seiten mehrere Tote.