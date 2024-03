Ein Mann mit einer Schusswaffe – das wurde der Polizei am Mittwochnachmittag in der route de Thionville in Bonneweg gemeldet. Eine Polizeistreife machte sich auf zu besagtem Ort und traf auf zwei verdächtige Personen. In „unmittelbarer Nähe“ dieser Personen konnten die Beamten eine Waffe finden und sicherstellen. Das geht aus dem Polizeibulletin vom Donnerstag hervor. Es blieb aber nicht nur bei der Schusswaffe. Die Polizisten fanden bei der Körperdurchsuchung bei einem der Männer Kokain, Bargeld und ein Mobiltelefon, beim anderen Tabletten, Bargeld und ein Mobiltelefon. Und: drei „Fremdkörper“ im Mund. Die Beamten fanden dann bei der anschließenden Scanner-Untersuchung weitere Fremdkörper im Körper des Verdächtigen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft nahmen die Polizisten beide Männer fest.