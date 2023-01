Das tagtägliche Leben in Luxemburg spielt sich auf einer Gesamtfläche von gerade mal 2.586 Quadratkilometern ab. Aktuell wird jährlich eine Fläche, die der Größe von 240 Fußballfeldern entspricht, versiegelt. Ein Land, das wächst, braucht den nötigen Platz dazu. Doch dieser Verbrauch soll reduziert werden: Das neue „Programme directeur de l’aménagement du territoire“ (PDAT) soll deswegen die strategischen Leitlinien festlegen, die die räumliche Entwicklung des Landes in den nächsten Jahren und Jahrzehnten steuern sollen.

Weiterer Hauptpunkt des Plans ist die Verdichtung nach innen. Dies bedeutet, dass der Bauperimeter nicht erweitert wird. Die Resilienz der Städte bezüglich klimawandelbedingter Wetterphänomene soll erhöht und die natürlichen Ressourcen sollen besser genutzt werden. Gebaut wird dort, wo es Sinn ergibt, heißt, wo die notwendigen Strukturen bereits vorhanden sind. Brachen, Baulücken oder auch leerstehende Wohnungen spielen eine wichtige Rolle bei der geplanten Innenverdichtung. Das bedeutet auch, dass mehr Wohnungen in zentraler Lage mit einer guten Anbindung an den öffentlichen Verkehr zur Verfügung gestellt werden sollen. Als weiteres Ergebnis dieser Sichtweise sollen die Menschen näher an ihren Arbeitsplätzen wohnen. Die Nahversorgung soll garantiert werden. Die Begrünung der Städte ist ein weiteres wichtiges Stichwort im Leitprogramm. Auch bei der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit geht es darum, neue Wege zu finden.

In den letzten Wochen waren die 102 Gemeinden dazu aufgerufen, ihre Sichtweise zum PDAT darzulegen. Sie sind es schließlich, die das Leitprogramm und die daraus resultierenden Konsequenzen später umsetzen müssen. In Düdelingen etwa wird ein Verlust der Gemeindeautonomie befürchtet. Die Stadt möchte nicht als bloßer Befehlsempfänger angesehen werden und wünscht sich, aktiv in die Diskussionen mit eingebunden zu werden. Dazu würde sich Düdelingen laut der vom PDAT vorgegebenen Quote weniger entwickeln können, als der neue PAG (Allgemeine Bebauungsplan) eigentlich vorsieht. Dieser wurde vorher von den zuständigen Stellen abgesegnet, sodass die Stadt mit diesem Entwicklungspotenzial gerechnet hatte. Auch in anderen Ortschaften stören sich die politischen Verantwortlichen an den festgelegten Vorgaben beim Flächenverbrauch. Es bleibt nun abzuwarten, wie weit die Gutachten der einzelnen Gemeinden Gehör finden und inwiefern sie in das Programm mit einbezogen werden.

Die Hauptbotschaft, die dem Plan zu entnehmen ist, lautet, dass die Luxemburger Planungskultur überarbeitet wird. So soll sich in den Städten und Dörfern zu Recht wieder mehr auf die inneren Werte konzentriert werden. Die heutige Konzeption unserer Ortschaften muss grundlegend hinterfragt werden, damit mit der äußerst begrenzten Fläche, die im kleinen Großherzogtum zur Verfügung steht, verantwortungsvoll umgegangen wird.