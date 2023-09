Non, ne prenez pas à la lettre le titre du papier que vous avez sous les yeux. Loin de moi l’idée de vous imposer l’image de Luc Brieden, en costume d’Adam. Libre à chacun de rêver ou de cauchemarder, tout le monde n’est pas Adonis, certes! Mais sachez que je pense bien sûr au sens figuré, une sorte de deuxième degré de cette tournure qui, selon le dictionnaire, veut dire: démasquer, dévoiler, e.a. l’hypocrisie, les mensonges, les semi-vérités, les faux-semblants, les oublis volontaires, les omissions délibérées, les feintes etc. Certains emploient l’expression „être nu comme un ver“!

Rien de nouveau sous le soleil, me diront la plupart d’entre vous. Encore que …

En pédagogie autant qu’en philosophie, l’art de la répétition, notamment cher à Kierkegaard, nous impose de ne pas nous gêner et de répéter ad aeternam le message que nous voulons transmettre.

C’est également et surtout le cas du document/pamphlet*) que vient de publier une des étoiles montantes du LSAP, enfin une personne qui ne se gêne pas d’appeler un chat un chat, enfin quelqu’un, dans ce parti, qui sait tenir une plume et développer un raisonnement du début à la fin, de gauche, loin de la langue de bois à laquelle on nous a habitués depuis le début de la campagne électorale. Essayez de vous procurer ce document, si vous voulez voter en pleine connaissance de cause, si vous voulez démasquer l’image du personnage „construit“, artificiel, superficiel, que le CSV veut nous imposer dans ses publications, à mille lieues de la réalité, une vision édulcorée, repeinte, une approche très sélective, trop belle pour être vraie, trop lisse pour être crue, une réécriture incomplète et fausse de l’Histoire.

Vous connaissez peut-être la série des bouquins français pour très jeunes enfants. Florilège: Martine à la plage, Martine en voyage, Martine à la ferme, Martine à l’école, Martine dans la cuisine, etc. Dans une publication récente du CSV, on s’est inspiré de cette série pour enfants en nous proposant la série suivante: Brieden avec le Grand-Duc Jean (abdiqué en 2000), Brieden avec Gorbatchev (démis de ses fonctions en 1991), Brieden avec Chirac (remplacé en 2007). Pourquoi pas, tant qu’à faire, de photo avec Pierre Werner, Winston Churchill, Helmut Kohl, de Gaulle? Ou Staline? Ou Kennedy?

Question: pourquoi pas de photos plus récentes? Par exemple: Brieden et l’émir du Qatar qu’il connaît mieux que Gorbatchev, Brieden avec le PDG de la Deutsche Bank à Londres, qui l’a mis à la porte, Brieden avec ses amis qataris ou chinois, auxquels il a bradé la Cargolux et la BIL, une partie de notre patrimoine national, sans oublier de passer, à chaque fois, à la caisse. Pourquoi pas Brieden et Macron, Brieden et le Pape François, Brieden et la Chambre de commerce, haut lieu des lobbyistes du patronat qui vilipendent, comme leur ancien président, toute forme de salaire social minimum?

Mais avez-vous remarqué qu’aucune photo „Brieden et Jean-Claude“ n’a fait son apparition, alors que le premier doit tout au second? Il y a des silences qui parlent, non? Avec tout ce qu’il a fait pour le CSV et pour Brieden, dans le logiciel du parti, on fait passer maintenant Jean-Claude après Gorbatchev.

Que le monde est cruel, que les gens sont irrespectueux!

Pourquoi pas de photo „Brieden après les élections de 2013“ quand il a pris ses électeurs pour des cons en démissionnant peu après les élections afin de passer à la caisse à Londres, après avoir vendu son carnet d’adresse politique? Pourquoi d’ailleurs a-t-il été remercié si rapidement là-bas? Des intimes du secteur affirment que son départ involontaire était dû à un deuxième carton jaune, synonyme de carton rouge.

A la place on nous fait découvrir „Brieden à vélo“, son côté sport, apparemment une photo unique, un peu jaunie, qui a pris beaucoup de rides et de poussière, muséologie oblige, puis on nous montre „Brieden à la neige“, mais sans la coprésidente du LSAP, pourtant skieuse talentueuse … Pourquoi on nous cache l’ensemble du pedigree du personnage, pourtant loin d’être un conte de fées? Ce dernier est en fait un sous-genre du conte proprement dit. Le dictionnaire nous apprend que „dans ce type de littérature interviennent des éléments surnaturels ou féeriques, des opérations magiques, des événements miraculeux, propres à enchanter le lecteur (…)“. Pardon, le lecteur ou l’électeur?

Charlatan ou bonimenteur?

Comment est-ce possible qu’un tel fossé sépare la réalité, la vraie vérité d’un côté et le contenu des brochures du CSV de l’autre? S’agit-il d’un déni de réalité, veut-on induire le lecteur, donc l’électeur, en erreur? Lui mentir en passant sous silence les dix dernières années de la vie publique de Brieden, sans parler des casseroles qu’il n’a cessé d’accumuler lorsqu’il était aux affaires, ou lorsqu’il faisait des affaires, les années antérieures? Plus on essaie de cacher ou plus on essaie de passer sous silence, plus on stimule la curiosité.

Il faut espérer qu’il ne manquera pas de confesser tout, la prochaine fois qu’il ira voir son confesseur. Mais attention, cela semble compliqué. Car n’a-t-il pas déclaré récemment, suite à une question sur la signification du C dans le sigle CSV, qu’il n’était plus qu’un pratiquant très occasionnel (sic) et que pour lui le C en question concernait les simples valeurs du parti? Quel hypocrite! Quel bonimenteur! Réponse de Jésuite! Même pas de couilles pour se revendiquer des valeurs chrétiennes, de la doctrine chrétienne sociale, tout à fait respectable si vraiment vécue, dont aucun membre du CSV ne devrait avoir honte, à moins qu’il ne s’en revendique que pour tromper son monde, une réponse de charlatan (d’après le dictionnaire un imposteur qui exploite la crédulité publique). Ou une réponse de Normand, dirait-on en France. Il faut savoir que cette expression est pleine d’équivoque et d’ambiguïté. En français parlé, cela donnerait: „P’têt ben qu’oui, p’têt ben qu’non …“

Eh oui, il veut plaire à la fois aux uns et aux autres, aux Chrétiens et aux bouffeurs de curés, aux croyants et aux non-croyants, etc. Un vrai saltimbanque! Un en même temps qui nous rappelle quelqu’un. Dès lors il n’est pas étonnant qu’au début de leur carrière, ces gens-là organisent leur futur parcours comme d’autres organisent les batailles navales ou les jeux d’échecs. Il hésitait apparemment entre une carte de membre au DP ou au CSV. A l’époque, ce dernier offrait davantage de possibilités de faire carrière. Dans le premier cas de figure, peut-être que personne ne parlerait de notre premier ministre actuel.

Au choix on l’a échappé belle!

Un véritable chef d’accusation!

Le pamphlet dont il est prioritairement question dans ce papier nous renseigne sur le nombre incroyable de scandales, petits et grands, de dysfonctionnements, de chausse-trappes, de faux semblants, de pièges insidieux, de ruses, d’embûches, de casseroles, de coups fourrés, de positionnements douteux, de dérives, qui sont imputables à Brieden. Le résultat est ahurissant. Devant le tribunal des électeurs, il devrait prendre la perpète, amplement méritée!

La liste des péchés est longue et au cas, improbable, où il passerait par le confessionnal, il devrait y consacrer toute une journée. Il s’agit d’une liste comparable à un inventaire à la Prévert, une expression issue du recueil „Paroles“ de Jacques Prévert (1946), c.-à-d. une énumération d’éléments, de sujets, à première vue sans lien apparent entre eux, sauf que, dans le cas présent, le lien s’appelle Brieden.

Dans le magma des nombreux sujets évoqués, j’aimerai en ressortir, dans un premier temps, seulement trois qui en disent (trop) long sur l’énergumène en question.

Le premier concerne son (court) séjour à la tête du conseil d’administration du Luxemburger Wort. A peine arrivé, un de ses premiers gestes fut d’augmenter, voire de quadrupler les indemnités des membres de ce conseil. On n’est jamais mieux servi que par soi-même. Après on pourrait évoquer ses immixtions dans le travail de la rédaction, au grand dam de cette dernière. Vive la liberté des journalistes!

Le deuxième sujet concerne sa déclaration de 2020 où il affirmait qu’il ne se présenterait en aucun cas aux élections législatives de 2023. Question d’amadouer simplement les membres de la Chambre de commerce invités à voter pour lui et désireux de rester plus ou moins neutres (sic) sur le plan partisan. Pas besoin de vous répéter que les promesses n’engagent que ceux qui les reçoivent …

René Kollwelter est un ancien conseiller communal et ancien député Photo: Editpress/Alain Rischard

Le troisième sujet est extrêmement grave puisque, dans le cadre de l’affaire tristement célèbre appelée „Bommeleeër“, il a trait au fonctionnement même de la Justice. Un véritable scandale institutionnel qui, dans une démocratie éclairée, chère notamment à Tocqueville, aurait dû coûter la tête au ministre. Du jamais vu, ni avant ni après. Dans le pamphlet on nous rappelle que Brieden voulait faire ce que l’on appelle „une entrave à l’exercice de la Justice ou une obstruction à la Justice“. Il s’agit pour le cas d’un délit d’interférence dans le travail de la police, magistrat ou tout autre agent dépositaire de l’autorité publique. Brieden était lié, sur le plan personnel, au chef de la police de l’époque. Ce dernier, apparemment, faisait plus que connaître les poseurs de bombe, également issus de la police ou de la gendarmerie, et il ne s’est pas gêné, se sachant couvert par le ministre, d’intervenir pour qu’une nouvelle loi en élaboration indique le caractère non responsable des policiers dans l’enquête. Il est en effet ressorti que des policiers de l’époque avaient fait disparaître des preuves dans le dossier. Mais heureusement le Procureur de l’Etat de l’époque („Et war net keen!“), faisant passer les intérêts de la Justice avant des intérêts partisans (le mec mérite plus qu’une médaille), ne s’est pas gêné de s’opposer publiquement, avec un rappel à l’ordre, à Brieden, qui voulait arrêter toute investigation supplémentaire dans un dossier, qui continue d’être la honte des affaires de justice, traitées au Luxembourg, depuis la nuit des temps (à part peut-être les agissements des prêtres pédophiles).

Je vais m’arrêter là. Pour le reste, procurez-vous le document/pamphlet sous rubrique. Vous y apprendrez beaucoup de choses sur un personnage qui, en aucun cas, ne doit prendre la direction du prochain gouvernement. Vérification faite, les membres de la frange sociale du CSV pensent d’ailleurs la même chose.

Loin du programme, son passé, ses états de service, laissent augurer notre avenir, le cas échéant …

Non, merci!

*) „Das politische ABC des Luc Frieden“, Ed. Max Leners, Red. Max Leners. Eine Dokumentation und Analyse in Stichworten. Lecture non seulement recommandée, mais obligatoire avant les élections!