2015 hat die Luxemburger Post die Schließung von insgesamt 35 ihrer Filialen quer durchs Land angekündigt. In den Folgejahren wurde dieses Vorhaben in die Realität umgesetzt. So auch in Colmar-Berg, wo im lokalen Postamt die Lichter am 31. März dieses Jahres definitiv ausgingen. Seitdem schlummert das Gebäude im Kern der Ortschaft vor sich hin. Es fristet nicht nur ein Schattendasein, sondern wurde in wenigen Monaten zu einem wahren Schandfleck.

In den Nachbargemeinden Mertzig, Schieren und Bissen hatten die Postämter schon längst für immer ihre Türen geschlossen, als in der Postfiliale in der gleichnamigen Straße in Colmar-Berg am 31. März dieses Jahres die Lichter zum letzten Mal ausgingen. Allein die an der Vorderseite des Gebäudes integrierten Postfächer, die noch immer sowohl von Privatleuten als auch von Unternehmen aus Colmar-Berg und Umgebung benutzt werden, blieben bestehen.

Demnach gibt es noch immer eine Postklientel, die das Amt tagtäglich anfährt, um dort ihre Postsendungen abzuholen. Umso unverständlicher ist es, dass seit der Schließung vor mehr als sieben Monaten niemand sich um den Unterhalt dieses Gebäudes in zentraler Lage in Colmar-Berg kümmert. Die genannten Postfächer sind in Zwischenzeit fast gänzlich hinter dichten Spinnweben verschwunden, der speziell für Rollstuhlfahrer angebrachte Zugang ist wegen einer mehrere Zentimeter dicken Blätterdecke nicht mehr befahrbar, der Gehweg vor dem Gebäude, das von Weitem sichtbar noch immer als „Bureau de poste“ ausgeschildert ist, wird von hohen Grasbüscheln überwachsen, der Kundenparkplatz wird von Dauerparkern zweckentfremdet usw. Sowohl das Postamt an sich als auch das gesamte Areal drumherum fristen ein desolates Dasein.

Auf die Frage, wie die Zukunft dieses im Kern der Ortschaft gelegenen Gebäudes aussehen könnte, gab Bürgermeister Christian Miny im vergangenen März gegenüber dem Tageblatt zu verstehen, dass die Gemeinde Interesse an der Immobilie angemeldet habe. „Wir sind an einem Kauf interessiert, da dieses Gebäude einerseits in direkter Nachbarschaft unseres Kulturzentrums und andererseits an der Hauptkreuzung unserer Ortschaft liegt“, so Miny. „Eine Neugestaltung dieser Kreuzung, eventuell anhand eines platzraubenden Kreisverkehrs, war bereits öfters ein Gesprächsthema. Es ist aber viel zu früh, über einen genauen Verwendungszweck zu spekulieren.“

Auf Nachfrage hin bestätigte die Erste Schöffin Malou Kasel am Montag, dass das erwähnte Interesse der Gemeinde noch immer Bestand habe, das Gebäude aber zum heutigen Zeitpunkt noch immer im Besitz des Luxemburger Postunternehmens sei. Ob dieses das Gebäude zumindest im Außenbereich wieder in Schuss bringen möchte, ist zu diesem Zeitpunkt aber nicht bekannt.

UPDATE: Nach unserem Artikel wurde vor dem ehemaligen Postamt aufgeräumt. Weitere Details finden Sie in diesem Artikel: Schnelle Reaktion: Aufräumaktion am ehemaligen Postamt in Colmar-Berg