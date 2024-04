Nach dem beispiellosen Großangriff des Iran auf Israel hat Armeechef Herzi Halevi eine Reaktion angekündigt. „Der Abschuss so vieler (iranischer) Raketen, Marschflugkörper und Drohnen auf das Territorium des Staates Israel wird eine Antwort zur Folge haben“, sagte Halevi bei einem Besuch auf der Militärbasis Nevatim im Süden Israels am Montag, wie es in einer Erklärung der Armee hieß. Der Iran erklärte sich derweil nach Angaben staatlicher chinesischer Medien bereit, Zurückhaltung zu üben.