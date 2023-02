In Luxemburg wird am Dienstag das Benzin wieder billiger – während der Preis für Diesel stagniert

Mit Tagesanbruch zum Dienstag (7.2.) steht für die Benzin-Verbraucher in Luxemburg eine Preis-Veränderung an den Zapfsäulen an – und zwar nach unten.

So wird der Liter 95er-Benzin ab Mitternacht um 3,3 Cent günstiger – und kostet dann 1,547 Euro (alle Preise inklusive TVA).

Das 98er-Benzin wird sogar 4,9 Cent günstiger und kostet danach 1,754 Euro pro Liter.

Diesel behält seinen Preis bei: Hier bleibt es bei 1,566 Euro.

Auch das Heizöl behält seinen Preis bei: Ab einer Abnahmemenge von mindestens 1.500 Litern kostet die 10-ppm-Schwefel-Variante 0,99 Euro, während die schwerere Variante 0,976 Euro kostet.