Die Ursache für das massive Fischsterben in der Dipbech in Esch war doch Verschmutzung. Das teilte das Wasserwirtschaftsamt in einer Pressemitteilung am Mittwochnachmittag mit.

Am Freitag war es in der Dipbech bei den Nonnewisen zu einem größeren Fischsterben gekommen. 60 Kilogramm tote Fische wurden nach dem Wochenende aus dem kleinen Bach gezogen. Zunächst vermuteten die Experten die Witterungsbedingungen als Ursache. Denn wegen der momentanen Hitze und Dürre hat die Dipbech einen sehr niedrigen Wasserstand und fließt an verschiedenen Stellen nicht richtig. Vor allem in den rund 100 Metern Bachverlauf zwischen dem Ende des kanalisierten Teils der Dipbech und dem Pavillon Schlassgoart, in dem ein Sauerstoffgehalt von unter 2 mg/l gemessen und die toten Fische gefunden wurden. Mindestens 4 mg/l brauchen die Tiere, um zu überleben.

Der fehlende Sauerstoff ist allerdings auf eine externe Verschmutzung zurückzuführen, wie das Wasserwirtschaftsamt nun schreibt. Das habe die Analyse der Wasserprobe ergeben. Abwasser aus den Abwasserkanälen der Stadt Esch habe demnach zum Absinken des Sauerstoffgehalts im Wasser und so zum Fischsterben geführt. Inzwischen sei der Abfluss durch die Gemeindedienste gestoppt, heißt es weiter in der Mitteilung. Wie das Abwasser in den Bach gelangte, ist noch nicht geklärt. Die Vermutung liegt nahe, dass es vom großen Abflussrohr in Nähe der Brücke an der Ehleringer Straße herkam. Auch unterhalb der Brücke verlaufen drei Rohre.

Das Wasserwirtschaftsamt hat inzwischen große Wasserpumpen installiert, um den Sauerstoffgehalt des Baches zu erhöhen und weiteres Fischsterben zu verhindern.