Der Fahrer eines elektrischen Tretrollers ist am Mittwoch gegen 17.10 Uhr auf dem „Vëlodukt“ in Esch in Richtung Belval mit einem Kind zusammengestoßen. Beide wurden dabei leicht verletzt, berichtete die Polizei im Bulletin am Donnerstag.

Hilfsbereite Passanten leisten vor Ort Unterstützung. Die Polizei ruft diese Personen oder andere Zeugen dazu auf, sich bei der Polizeidienststelle Esch per Telefon unter der Nummer 244 50 1000 oder per E-Mail unter der Adresse esch@police.etat.lu zu melden.