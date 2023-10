Diesel und Heizöl werden am Dienstag in Luxemburg wieder teurer – Super 98 wird 5,2 Cent billiger

Tanken wird – für Dieselfahrer – in Luxemburg ab Dienstag wieder teurer, Super-98-Fahrer freuen sich hingegen über ein Sinken des Literpreises. Der Preis für Diesel steigt um 2,5 Cent pro Liter und kostet künftig 1,720 Euro. Der Preis für Super 98 sinkt um Mitternacht um 5,2 Cent und beträgt somit ab Dienstag 1,832 Euro. Das teilt das Energieministerium am Montagabend in einer Pressemeldung mit. Der Super-95-Preis bleibt unverändert bei 1,638 Euro pro Liter.

Auch das Heizen wird wieder teurer. Das 10-ppm-Heizöl wird um 2,5 Cent teurer und kostet dann 1,165 Euro. Der Preis vom 50-ppm-Heizöl steigt auch, das um 3,4 Cent und wird 1,147 Euro kosten.

Alle Preise inklusive Umsatzsteuern (TVA).