Jedes 3. Wochenende im November lädt die Gemeinde Walfer zu dem traditionell wichtigsten Event des Jahres in der Literaturszene ein: die Walfer Bicherdeeg. Bereits zum 27. Mal finden sich hier Autoren und Autorinnen, Verlage und Institutionen ein, um sich mit Fans von Luxemburgensia, Sachbüchern und Kinderliteratur auszutauschen und die Neuerscheinungen zu präsentieren.

Dieses Jahr standen die Walferdinger Büchertage ganz unter dem Motto „Vom Wachsen und Wurzelschlagen“, somit der Synergie zwischen Buch und Baum. Dass der Baum als solcher natürlich das Grundmaterial für die Herstellung des Buches liefert, ist ersichtlich, besonders spannend ist aber der immense metaphorische Spielraum, den der Baum auf die Literatur und das Buch bietet: Jeder Baum ist einzigartig, wächst behutsam heran, erste Wurzeln breiten sich aus, über Monate und Jahre wächst der Baum höher, die Krone wird stetig größer und farbiger und entfaltet ihr volles Potenzial. Die Ähnlichkeiten zu einem Buch sind glasklar: Aus einzelnen Wörtern werden Sätze, aus Sätzen Geschichten und aus Geschichten werden Bücher, individuell, farbig und lebendig.

Von Mammutbäumen …

Und einige wenige Bäume und Bücher überdauern die Zeit und werden von Generation zu Generation weitergetragen, wie beispielsweise Michel Rodanges „De Reenert“, der in diesem Jahr seinen 150. Geburtstag feiert und zu dessen Ehren eine neu kommentierte Ausgabe erschienen ist, die über 900 Begriffe, die in der heutigen Sprache nicht mehr geläufig sind, sinngemäß erklärt sowie erfrischende Illustrationen der jungen Luxemburger Künstlerin Mia Kinsch bereithält. In diesem Kontext ist sicherlich auch die Übersetzung ins Englische sehr interessant, die einfach mit einem Klick beim Bildungsministerium heruntergeladen werden kann.

… und Jungbäumen

Anne-Marie Reuter, Herz und Seele der Black Fountain Press, dem einzigen englischsprachigen Verlag Luxemburgs Foto: Editpress/Julien Garroy

Wer durch die Hallen in Walfer zieht, der ist natürlich auch auf der Suche nach neuen Büchern, neuen Texten, neuen Autoren, und es scheint, blickt man auf die vielen Besucher in und um die Hallen, als ob gerade in diesem Jahr die Literatur und die Lust am Lesen eine wahre Renaissance erleben würden. Diesen Eindruck vertritt auch die Verlegerin und Autorin Susanne Jaspers (Capybarabooks): „Ich bin jetzt fast 20 Jahre dabei und ich muss sagen, dieses Wochenende war außergewöhnlich. Unglaublich viel Fluktuation, viele Gespräche, und das tat gut. Ja, es sind natürlich stressige Tage, aber wenn man alle wiedersieht und mit Leserinnen und Lesern so positive Gespräche führen kann, dann ist es das wert. Die Literatur scheint, im Gegensatz zu anderen Sparten, gerade einen wirklichen Hype zu erleben.“

Einen Hype, den auch die beiden Autoren Cosimo Suglia und Luc François (Aner Welten) so unterschreiben können: „Die Büchertage bieten die Möglichkeit, einen unglaublichen ‚Outreach’ zu bekommen und neue Projekte wie Aner Welten einem größeren Publikum präsentieren zu können. Zudem erreichen wir hier auch die Generationen, die unser Projekt bisher noch nicht kennen und sich sofort dafür interessieren. Für uns persönlich ist der Austausch untereinander wichtig und die Inspirationen, die man mit nach Hause nimmt, müsste man eigentlich sofort zu einer neuen Kurzgeschichte verarbeiten.“ Aner Welten ist eine Online-Publikation über luxemburgische spekulative Belletristik. Sie veröffentlicht Belletristik, Lyrik und auch Artikel zum Thema der spekulativen Belletristik, geschrieben von jungen luxemburgischen Schriftstellern. (Auf www.anerwelten.lu oder auf den sozialen Netzwerken kann man sich über dieses spannende Konzept informieren, die Kurzgeschichten allesamt (noch) umsonst lesen und, wenn man selber inspiriert ist, auch gerne eine Kurzgeschichte einsenden!)

Die bekannten Cahiers luxembourgeois und Hydre Editions teilten sich einen Stand Foto: Editpress/Julien Garroy

Literatur ist systemrelevant

Nicht zu vergessen im Kreislauf der Bücher sind die Bibliotheken: Auch sie haben während der Pandemie eine wahre Renaissance erlebt, jedoch sind die Anforderungen weiter gewachsen und auch in den momentanen Krisenzeiten sind Bibliotheken essenziell, wie Anne Manternach und Daphné Boehles (Jonk BAD) erklären: „Der Kreislauf des Buches endet nicht in der Bücherei! Bibliotheken hatten in Zeiten der Pandemie einen starken Zulauf. Bücher in der klassischen Form sowie vor allem digitale Angebote werden immer besser angenommen. Die Rolle der Bibliothek definiert sich klar in der Informationsbeschaffung, jedoch auch im Entertainment, da man Leserinnen und Leser mit vielerlei Medien versorgen kann. Für uns ist es wichtig, über die Wichtigkeit von Berufen im Bereich der Dokumentation, Archivistik und des Bibliothekarwesens aufzuklären. (Wer mehr über die vielen Berufsmöglichkeiten erfahren möchte, kann sich über https://www.facebook.com/JonkBAD informieren.)

Die Escher Librairie Diderich (l.) am Stand von Susanne Jaspers von Capybara(books), dem bekanntesten Wasserschwein Luxemburgs Foto: Editpress/Julien Garroy

Die Walfer Bicherdeeg 2022 offenbaren: Das Buch lebt, die Literatur lebt, Walfer lebt. Mit den Worten Marc Binsfelds: „Das Buch ist gesund, es hat alle Stresstests überstanden und kann nun als krisenresistent und mit einem geboosterten Immunsystem positiv in die Zukunft schauen.“

Auf die nächsten 27 Jahre.