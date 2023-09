Reich gefüllt ist das Veranstaltungsprogramm des „Escher Conservatoire“ auch in der Saison 2023/2024. Die größte Neuerung betrifft aber die Kommunikation darüber. Anstelle des traditionellen Büchleins im DIN-A5-Format tritt nun ein ausklappbarer Flyer, der alle drei Monate erscheint.

Genau 1.200 Musikschüler nehmen in diesem Jahr an den Kursen im Escher Conservatoire teil. Das ist neuer Rekord, sodass nicht nur Direktor Jean Halsdorf die neuen Räumlichkeiten im Luxcontrol-Gebäude herbeisehnt. Der Escher Gemeinderat hatte Anfang 2021 den Kauf des ehemaligen Direktionsgebäudes der Arbed für 7,9 Millionen Euro beschlossen. Ende dieses Jahres wird Luxcontrol seinen neuen Sitz auf Belval beziehen und die Arbeiten können anlaufen. Die Musikschule wird dann den ersten und zweiten Stock beziehen und seine Perkussion- und Tanz-Sparten dorthin verlegen.

Das ist aber Zukunftsmusik, aktueller ist das Programm der Saison 2023/2024, das Direktor Halsdorf am Mittwoch vorstellte. Bis jetzt sind 23 Veranstaltungen vorgesehen, wobei am 21. Oktober Klazz Brothers & Cuba Percussion den Auftakt machen. Tags darauf findet das erste von insgesamt fünf Konzerten der Musiklehrer des Konservatoriums statt, wobei zwei von ihnen als Aperitif-Konzerte um 11.00 Uhr (22.10., 21.4.) organisiert werden und ein weiteres (24.5.) als Jazzkonzert in der Bar des Ariston. Neu ist ebenfalls das „Diplôme de concert“ am 25. November, bei dem sich zwei ausgezeichnete Musikschüler einer Jury stellen.

Direktor Jean Halsdorf Foto: Editpress/Alain Rischard

Bereits Tradition sind die Rendezvous in der Weihnachtszeit. „Chrëschtdag op der Rees“ findet am ersten Advent statt, das Galakonzert der Brass-Band in der Josefs-Kirche wie immer am 26. Dezember. Solistin ist in diesem Jahr die österreichische Trompetistin Salina Ott. Das erste „Schlappeconcert“ („D’Bremer Stadtmusikanten“) findet am 27. Januar statt, das zweite („Dem Uri seng verzaubert Klezmerklarinett“) am 21. April. Kinder stehen auch am 16. März im Mittelpunkt, wenn im Rahmen des 30. Geburtstags der „Butzeneck“-Crèche“ das Familien- und Kinderkonzert „Och Kaze kënne fléien“ geboten wird. Eine neue Initiative ist auch, eine Woche ganz in den Zeichen eines Faches respektive Instruments zu stellen. Vom 29. April bis zum 4. Mai macht das Klavier in der „Piano Week“ den Auftakt. Nicht im Programm ist einstweilen das „Concert gourmand“, das in diesem Jahr ein erstes Mal im Restaurant „An der Schmëdd“ stattfand.

Den Überblick aller Veranstaltungen gibt es auf dem Flyer, der von nun an jeden dritten Monat in aktualisierter Version erscheint. Oder online auf www.conservatoire.esch.lu. Tickets gibt es von Montag bis Samstag zu Bürozeiten in der Musikschule oder auf www.ticket-regional.lu.