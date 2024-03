Barbara Chevalier wird am 1. April die neue Leiterin des Frachtgeschäfts der CFL. Das teilte die Eisenbahngesellschaft am Montag in einer Pressemitteilung mit. Fraenz Benoy, der bisherige Direktor, verabschiedet sich in den Ruhestand.

Chevalier hatte bereits im Dezember 2022 den Posten der Generaldirektorin der Gruppe „CFL multimodal“ übernommen, während Fraenz Benoy den Vorsitz des Verwaltungsrates innehatte. Diese Konstellation sollte den Übergangsprozess an der Spitze des Frachtbereichs erleichtern. Das Frachtgeschäft besteht aus den beiden Tochtergesellschaften der CFL, „CFL multimodal“ und „CFL cargo“ mit 1.200 Mitarbeitern.

„Wir spielen eine entscheidende Rolle bei der Dekarbonisierung der Logistikketten, indem wir unsere Kunden bei ihren Entwicklungsprojekten begleiten und gemeinsam mit ihnen nachhaltige und effiziente Logistiklösungen entwerfen“, sagt Barbara Chevalier. Die Franco-Luxemburgerin stieß 2010 zu „CFL multimodal“, nachdem sie rund 15 Jahre in der Industrie und im Consulting tätig gewesen war. 2015 wurde sie Direktorin für „Strategie und Business Development“, bevor sie im Dezember 2022 zur Generaldirektorin der Tochtergesellschaft ernannt wurde. (dr)