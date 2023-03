Bei von der Staatsanwaltschaft angeordneten Alkoholkontrollen mussten in Luxemburg am Wochenende insgesamt 21 Fahrer ihren Führerschein abgeben. Allein in Esch waren 14 Fahrer betroffen.

Mit Alkohol im Blut soll man sich nicht ans Steuer setzen. Wer es doch tat und in der Nacht von Freitag auf Samstag unterwegs war, lief erhebliche Gefahr, seinen Führerschein zu verlieren. An gleich mehreren Orten quer durchs Land fanden von der Staatsanwaltschaft angeordnete Alkoholkontrollen statt.

Ganze 14 Führerscheine wurden zwischen 0.30 und 3.30 Uhr in Esch bei einer entsprechenden Kontrolle in Höhe des Kreisverkehrs Raemerich eingezogen. Insgesamt kontrollierte die Polizei hier 374 Fahrer. In 25 Fällen war der Alkoholtest positiv, weshalb die Fahrer protokolliert oder gebührenpflichtig verwarnt wurden, wie die Polizei mitteilte, oder eben ihren Führerschein gleich abgeben mussten.

In derselben Nacht wartete die Polizei zwischen 23.00 und 3.30 Uhr auch in Luxemburg-Stadt in der Côte d’Eich, in der rue de Bonnevoie und auf dem Boulevard Général S. Patton auf Autofahrer, die zu tief ins Glas geschaut hatten. Dabei wurden 147 Fahrer einem Atemlufttest unterzogen. Hier war der Alkoholtest in neun Fällen positiv. Dreimal wurde der Führerschein noch an Ort und Stelle eingezogen.

Weitere angeordnete Alkoholkontrollen gab es in Büderscheid, in Mertzig und in Useldingen. Hier mussten sich insgesamt 484 Fahrer einem Atemlufttest unterziehen. Elfmal fiel der Test positiv aus, was die fälligen Strafen nach sich zog. Vier Fahrer verloren ihren Führerschein an Ort und Stelle. (Red.)