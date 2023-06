Eine 81-Jährige ist bei einem Feuer in Athus gestorben. Das berichten belgische Medien am Dienstagmorgen. Das Feuer hat sich Dienstagmorgen um 2 Uhr in einem Wohnhaus in der belgischen Gemeinde ausgebreitet. Das Gebäude bestand aus zwei Blöcken mit insgesamt neun Wohnungen. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Dach des ersten Wohnblocks bereits in Flammen und das Feuer begann sich auf das angrenzende Gebäude auszubreiten.

Um den Brand zu löschen und die Bewohner zu evakuieren, waren Feuerwehrleute aus Athus, Arlon, Etalle, Virton und auch aus dem französischen Longwy im Einsatz. Einige Bewohner wurden mit Schiebeleitern über die Fenster herausgebracht. „Als wir ankamen, stellten wir fest, dass ein Block mit zwei Apartmenthäusern in voller Ausdehnung brannte, und dass sich leider noch Bewohner in den Häusern befanden“, berichtete ein Feuerwehrmann in den belgischen Medien.

Die 81-Jährige erstickte Berichten zufolge in ihrem Badezimmer. Zwei Personen wurden bei dem Brand schwer verletzt, darunter ein Feuerwehrmann, der mehrere Knochenbrüche erlitt. Eine weitere Person wurde verletzt, als sie durch ein Fenster nach draußen sprang. Wie es zum Feuer kam, ist bisher nicht bekannt.