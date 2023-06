Während des Mondorfer Radrennens Schleck Gran Fondo ist am Samstag gegen 12.20 Uhr ein Mensch verunglückt und gestorben. Das gab die Polizei am Samstagnachmittag in einer Pressemitteilung bekannt. Ein 73-jähriger Teilnehmer aus Belgien sei in Canach gestürzt und habe sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Laut einem Bericht des dem Luxemburger Wort war der Rennteilnehmer bei dem Vorfall gegen eine Mauer geprallt.

Die Polizei erklärt: „Die Rettungsdienste waren rasch an der Unfallstelle, doch trotz einer notärztlicher Erstversorgung verstarb der Verunglückte noch vor Ort.“ Die Staatsanwaltschaft sei in Kenntnis gesetzt und eine Untersuchung in die Wege geleitet worden. Die Strecke war für die Dauer des Rettungseinsatzes gesperrt.