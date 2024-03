Das Heizöl 50 ppm soll in Luxemburg durch das Heizöl 10 ppm ersetzt werden. Das, nachdem in Belgien ab dem 1. April 2024 die neue Version der belgischen Norm NBN T52-716 in Kraft tritt, die eine Senkung des Schwefelgehalts von Heizöl von 50 ppm (0,005 Prozent) auf 10 ppm (0,001 Prozent) vorschreibt. Das geht aus einer Pressmitteilung des Wirtschaftsministeriums am Freitag hervor. Die neue belgische Norm hat das Ende der Vermarktung von 50-ppm-Heizöl zur Folge.

Die Luxemburger Importeure führen traditionell einen „sehr großen Teil“ ihres Heizöls aus Belgien ein. Das Heizöl 10 ppm ist der bisherigen Variante gleichwertig und bietet darüber hinaus zahlreiche Vorteile, insbesondere eine geringere Umweltbelastung. Infolge dieser Änderungen wird Heizöl 50 ppm ab dem 2. April 2024 nicht mehr in die Berechnung der Höchstpreise einbezogen, schreibt das Ministerium.