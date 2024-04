Mindestens 29 Menschen sind bei einem Brand in Istanbul am Dienstag ums Leben gekommen

Bei einem Brand in der türkischen Metropole Istanbul sind nach Behördenangaben am Dienstag mindestens 29 Menschen ums Leben gekommen. Ein Schwerverletzter werde im Krankenhaus behandelt, teilte das Büro des Istanbuler Gouverneurs Davut Gül mit. Das Feuer war demnach bei Bauarbeiten in einer Disko im ersten und zweiten Untergeschoss eines 16-stöckigen Wohnhauses ausgebrochen, in der Folge stieg die von den Behörden genannte Opferzahl ständig an.

Nach Angaben des Gouverneursbüros begann der Brand um 12.47 Uhr (Ortszeit, 11.47 Uhr MESZ) in Gayrettepe, einem Viertel im zentralen Istanbuler Stadtteil Besiktas. Erst Stunden später konnte die Feuerwehr ihn unter Kontrolle bringen. Auf Fernsehbildern waren Flammen und dichte Rauchsäulen zu sehen.

Das Gouverneursbüro veröffentlichte in der Folge immer höhere Opferzahlen, da viele Menschen im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen erlagen. Zuletzt war von 29 Toten und einem Verletzten in einem ernsten Zustand die Rede.

Der Istanbuler Bürgermeister Ekrem Imamoglu, der erst am Sonntag wiedergewählt worden war, besuchte den Unglücksort. Dort sagte er, bevor das Gouverneursbüro die neue Opferzahl von 29 Toten bekannt gab: „Hoffen wir, dass es nicht noch mehr Opfer gibt.“

Der türkische Innenminister Ali Yerlikaya teilte im Onlinedienst X mit, dass Ermittlungen zu dem Brand eingeleitet worden seien. Der Sender NTV berichtete, am Brandort seien im Zusammenhang mit dem tödlichen Vorfall fünf Menschen festgenommen worden.