SES wächst weiter in den Himmel

2016 verdiente das Unternehmen aus Betzdorf 962,7 Millionen Euro (EBITDA). Im Jahr davor waren es noch 544,9 Millionen Euro. Der Umsatz des Unternehmens lag 2016 bei 2.068,8 Millionen Euro.

„2016 war ein Jahr in dem die SES einen Zahn zugelegt hat. Wir haben unsere Differenzierungsstrategie, unsere vier verschiedenen Marktsegmente zu stärken, weiter verfolgen können“, so SES-Chef Karim Michel Sabbagh laut Pressemitteilung des Unternehmens. „Eine fruchtbare Strategie die zu einem Umsatzwachstum von 2,7 Prozent und einem Rekord in den Auftragsbüchern beigetragen hat“, so Sabbagh weiter.

Das Unternehmen unterscheidet vier Sparten: Video, Dienstleistungen an Unternehmen, Mobilitätsdienstleistungen und Dienstleistungen an öffentliche Verwaltungen.

Der Bereich Video trägt traditionell am stärksten zum Umsatz des Unternehmens bei – 68 Prozent. Er wuchs um 4,7 Prozent auf 1.398,8 Millionen Euro. In diesen Bereich fällt zum Beispiel das klassische Fernsehgeschäft.

Die Dienstleistungen an Unternehmen tragen mit 12 Prozent zum Umsatz bei. Er schrumpfte um 13,1 Prozent auch 252 Millionen Euro. In diesem Bereich verkauft SES zum Beispiel Kapazitäten seiner Satelliten an andere Unternehmen.

Der Bereich Mobilitätsdienstleitungen ist der kleinste Bereich und trägt mit rund 6 Prozent zum Umsatz des Unternehmens bei. Er wuchs jedoch um 95,4Prozent auf 133,7 Millionen Euro. In diesen Bereich fällt zum Beispiel das Übertragen von Internetverbindungen für Flugzeugpassagiere. 2016 konnte die SES, eigenen Aussagen zufolge, ihre Zusammenarbeit mit vier großen Unternehmen, die den Airlines solche Dienste Anbieten, verstärken.

Der letzte Bereich, die Dienstleistungen an öffentliche Verwaltungen, tragen mit 12 Prozent zum gesamten Umsatz bei. Der Umsatz in diesem Bereich beträgt 241,8 Millionen Euro und ging um 6,2 Prozent zurück. Dieser Bereich umfasst zum Beispiel Satellitendienstleistungen an die us-amerikanisch Administration und die dortigen Geheimdienste.