Nach dem ersten Tag der Davis-Cup-Begegnung zwischen Luxemburg und Georgien steht es am Samstagabend 2:0 für das Team von Kapitän Johny Goudenbour.

Muller legt vor

In der ersten Partie des Tages traf Gilles Muller (ATP: 29) auf den erst 17-jährigen Zura Tkemaladze, der in der Juniorenweltrangliste auf Rang 348 liegt, aber noch nicht im ATP-Ranking zu finden ist. Nach 1:08 Stunden ging „Mulles“ wenig überraschend mit 6:3 und 6:2 als Sieger vom Platz. Dabei fand der Luxemburger im Verlauf der Partie immer besser ins Spiel. Ein erstes Break schaffte Muller beim Stand von 2:1, es sollte das einzige in diesem Satz bleiben.

Im zweiten Durchgang nahm er seinem Gegner dann direkt zu Beginn den Aufschlag ab. Vor allem durch seinen ersten Service, den er nun immer häufiger ins Feld brachte, ließ Muller seinem Gegner keine Chance (94 Prozent Erfolgsquote). Am Ende nutzte er dann auch direkt seinen ersten Matchball um Luxemburg mit 1:0 in Führung zu bringen.

Nach dem Spiel fand Muller dann auch Lob für den jungen Tkemeladze: „Er hat nicht wie ein typischer Junior gespielt, es war ein solides Match von ihm. Im Moment besitze ich nicht gerade das größte Selbstvertrauen, da ich in letzter Zeit nicht so viele Spiele gewinnen konnte. So ging ich auch angespannt in die Partie. Doch je länger diese dauerte, desto entspannter wurde ich. Es ist ein gutes Gefühl wieder ein Match gewonnen zu haben.“

Nastasi kämpft sich zurück

Im zweiten Spiel des Tages bekam es Ugo Nastasi (kein ATP-Ranking) mit der georgischen Nummer eins George Tsivadze (ATP: 1.093) zu tun. Nach 2:16 Stunden Spielzeit setzte sich der Luxemburger in einer hartumkämpften Partie mit 3:6, 7:5 und 6:4 durch und brachte sein Team mit 2:0 in Führung.

Nastasi fand nur schwer ins Spiel und lag bereits schnell mit 1:3 und 0:40 bei Aufschlag seines Gegners zurück. Doch der Luxemburger zeigte Kampfgeist, schaffte in diesem Spiel noch das Break und glich auf 3:3 aus. Doch durch mehrere einfache Fehler erlaubte er es dem Georgier ein weiteres Mal den Aufschlag abzunehmen und so sicherte sich Tsivadze den ersten Satz mit 6:3.

Im zweiten Satz gab Nastasi dann direkt zu Beginn wieder sein Aufschlagspiel ab. Der Luxemburger hatte seine Chance schnell wieder heranzukommen, doch ließ er zwei Breakchancen ungenutzt. Der Georgier setzte sich mit 3:1 ab. Doch ein weiteres Mal zeigte der Luxemburger Moral und drehte nun richtig auf. Aus einem 3:5 machte der 24-jährige ein 7:5 und glich somit aus.

Das Spiel entwickelte sich zu einer engen Angelegenheit, bei der kleine Details den Unterschied machten. Der entscheidende Satz entwickelte sich zu einer Geduldsprobe. Zum richtigen Zeitpunkt, beim Stand von 5:4 gelang Nastasi dann das entscheidende Break und somit auch der Sieg.

Am Sonntag geht es ab 11 Uhr im nationalen Tenniszentrum in Esch/Alzette mit dem Doppel weiter. Hierfür sind Muller und Nastasi vorgesehen, doch Team-Kapitän Johny Goudenbour hat noch die Möglichkeit diese Aufstellung zu ändern. Anschließend werden noch die beiden restlichen Einzel ausgetragen. In dem Duell zwischen Luxemburg und Georgien geht es um den Verbleib in der Europa/Afrika-Zone II.

Ergebnisse, Tag 1:

Gilles Muller – Zura Tkemaladze 6:3, 6:2

Ugo Nastasi – George Tsivadze 3:6, 7:5, 6:4