Brady will historischen Triumph

Tom Brady steht vor einem historischen Triumph. Als erster Quarterback in der Geschichte der National Football League könnte der Spielmacher der New England Patriots mit einem Sieg über die Atlanta Falcons seinen fünften Super-Bowl-Erfolg feiern. Vor dem Duell in der Nacht zu Montag (0.30 Uhr/Sat1) in Houston liegt der 39-Jährige nach seinen Triumphen 2002, 2004, 2005 und 2015 noch gemeinsam mit den Legenden Terry Bradshaw und Joe Montana an der Spitze der Bestenliste.

Für Falcons-Quarterback Matt Ryan wäre es hingegen der erste Erfolg im Super Bowl.