Ballon d'Or: CR7 zum Vierten

Stürmerstar Cristiano Ronaldo ist von "France Football" zum vierten Mal zum Weltfußballer gekrönt worden. Der portugiesische Europameister und Champions-League-Sieger von Real Madrid entschied die Wahl für sich, wie die französische Fachzeitschrift am Montag mitteilte. Er verwies Real-Teamkollege Lionel Messi und Antoine Griezmann (Frankreich) auf die Plätze zwei und drei. Der 31-Jährige hatte den Ballon d'Or, den Goldenen Ball, zuvor bereits 2008, 2013 und 2014 erhalten. Der Argentinier Messi vom FC Barcelona bleibt aber mit fünf Triumphen Rekordsieger.

Erstmals seit 2010 küren "France Football" und die FIFA den besten Fußballer des Jahres nicht gemeinsam. Der Weltverband wird - wie zwischen 1991 und 2009 - wieder eine eigene Wahl veranstalten. "France Football" vergibt den Ballon d'Or bereits seit 1956. An der Wahl der Wochenzeitschrift nahmen dieses Jahr wie früher wieder nur ausgewählte Journalisten aus aller Welt teil. Im Rahmen der Zusammenarbeit mit der FIFA hatten in den vergangenen Jahren auch Trainer und Kapitäne der Nationalteams abgestimmt. Die Kür des FIFA-Weltfußballers geht am 9. Januar 2017 in Zürich über die Bühne. Auch dort ist "CR7" Favorit, nachdem er Ende August bereits zu Europas Fußballer des Jahres gewählt worden war.

Ronaldo gewann die beiden wichtigsten internationalen Trophäen des Jahres: mit Real Madrid zunächst die Champions League, mit der Nationalmannschaft von Portugal danach auch die EM in Frankreich. Mit 16 Treffern war der Mann von der Insel Madeira auch erfolgreichster Torjäger der Königsklasse. Im EM-Endspiel gegen den Gastgeber wurde Ronaldo allerdings nach einem harten Einsatz von Dimitri Payet in der 25. Minute unter Tränen ausgewechselt.