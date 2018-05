Der britische Radprofi Simon Yates hat am Mittwoch seinen zweiten Etappensieg beim 101. Giro d’Italia gefeiert und damit seinen Vorsprung in der Gesamtwertung ausgebaut. Der 25-Jährige vom Team Mitchelton-Scott setzte sich nach 156 km zwischen Assisi und Osimo mit zwei Sekunden Vorsprung auf Titelverteidiger Tom Dumoulin (Niederlande) durch.

Jempy Drucker (BMC Racing) beendet den elften Teilabschnitt auf Rang 104, mit einem Rückstand von 9:10 Minuten. Laurent Didier (Trek-Segafredo) kam in derselben Zeit wie Drucker auf Position 122 ins Ziel.

Yates mit 47 Sekunden Vorsprung

Im Kampf um das Rosa Trikot führt Yates nun mit 47 Sekunden vor Dumoulin, Dritter ist der Franzose Thibaut Pinot (Groupama-FDJ/+1:07 Minuten). Christopher Froome (Großbritannien/Sky) brach am kurzen Schlussanstieg erneut ein und verlor wiederum Zeit. In der Gesamtwertung liegt Froome nun mit 3:20 Minuten Rückstand auf Platz zwölf.

Etappe zwölf führt am Donnerstag über 214 flache Kilometer von Osimo nach Imola. Die nächste klassische Hochgebirgsetappe findet erst am Samstag bei der Bergankunft auf dem Monte Zoncolan in den Karnischen Alpen statt. (SID)