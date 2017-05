Charity Run Steinsel

Am vergangenen Dienstag war es wieder so weit, rund 290 Sportbegeistere gingen an den Start für den 2,4 km langen Parcours durch Steinsel, Hünsdorf und Müllendorf.

Erwachsene, Jugendliche und Kinder waren mit von der Partie, um sich für ihre Mitmenschen einzusetzen, die im Alltag auf den Rollstuhl angewiesen sind. Beim Charity Run ging es nicht um den Wettkampf oder ein Zeitrennen; demnach konnten die Teilnehmer – ob jung oder alt, schnell oder gemütlich – mit Tretrollern, Rollstühlen und Handbikes oder mit Kinderwagen und Hund am Lauf entlang der Alzette teilnehmen.

Am Lauf beteiligten sich auch Kinder der "Maison Relais" sowie der Lasep-Gruppe. Für jede Runde spendet die Gemeinde Steinsel 2 €, das Startgeld betrug 5 € je Teilnehmer. Der integrale Erlös des Charity Runs wird an die Vereinigung Lux Rollers gespendet. Menschen im Rollstuhl können bei den Lux Rollers trotz ihrer Bewegungseinschränkung Basketball spielen. Ende März holten die Lux Rollers erneut den Meistertitel im Rollstuhlbasket in der deutschen Regionalliga Mitte.