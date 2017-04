21 Millionen für den guten Zweck

Unter dem Dach der „Fondation de Luxembourg“ versammeln sich mittlerweile 64 Stiftungen. Das sind vier mehr als im Vorjahr. Insgesamt haben diese Stiftungen, die unter der Dachorganisation „Fondation de Luxembourg“ arbeiten, seit der Gründung der Organisation im Jahr 2008 satte 21 Millionen Euro für gute Zwecke ausgegeben. Das teilte die „Fondation de Luxembourg“ am Donnerstag in einer Pressemeldung mit.

Investiert wird vor allem in Projekte aus den Bereichen Gesundheit und Forschung, Armutsbekämpfung und sozialer Zusammenhalt, Bildung und Weiterbildung, Kunst und Kultur, sowie in den Schutz der Umwelt und den Kampf gegen den Klimawandel.

Insgesamt haben die 64 Stiftungen Gelder in Höhe von 125 Millionen Euro für gemeinnützige Projekte versprochen. Letztes Jahr lag diese Summe noch bei 120 Millionen.

Als Beispiele von Projekten die letztes Jahr finanziert wurden, nennt die „Fondation de Luxembourg“ zwei große Forschungsprojekte. Das eine Projekt beschäftigte sich mit der Krankheit Alzheimer; das zweite mit Vorhersagen für die Produktion von Solarenergie. Am ersten Projekt forschte das "Luxembourg Center for Systems Biomedicine" - am zweiten forschte das "Luxembourg Institute for Science and Technology". Zudem seien neue Kunstwerke, etwa für das Luxemburger Geschichtsmuseum und für das Louvre gekauft worden.