Die neue City neben der Stadt wächst

Es wird eine eigene kleine Stadt neben der Stadt. 3000 Menschen werden hier in Zukunft wohnen. 25.000 neue Jobs sollen entstehen. Eine Riesenshoppingmeile soll Kunschaft aus Luxemburg und der Großregion anlocken. Die Bauarbeiten auf dem rund 80 Hektar großen Areal auf der Cloche d’Or in Gasperich wächst jetzt in die Höhe.

Das erste Gebäude wurde bereits im September 2014 von den Wirtschaftsprüfern von PricewaterhouseCoopers (PwC) bezogen. Der erste Wohnblock soll bis Ende des Jahres fertiggestellt sein. Die Bauarbeiten zum geplanten Einkaufszentrum mit einem 60-Meter-Turm starten im Juni. Das neue Lycée Vauban will bereits zur Rentrée 2017/2018 Schüler reinlassen.

Auch eine Tramlinie wird durch die neue City fahren. Endstation wird in Leudelingen sein. Das ist allerdings noch Zukunftsmusik. In frühestens vier Jahren soll die Tram-Anbindung an die Innenstadt stehen.

Im November 2016 wurden die Bauarbeiten durch einen tödlichen Arbeitsunfall überschattet. Ein 32-jähriger Handwerker starb durch eine herabstürzende Betondecke. Die Baustelle war nach dem Unfall gesperrt worden. Wegen der Ermittlungen über die Umstände des Unfalls war zwei Monate Baustopp