Das ganze Arsenal

Die Beamten der "Brigade de recherches et d’investigations" der Luxemburger Zoll- und Akzisenverwaltung stellten am Donnerstag einen mutmaßlichen Drogendealer. Der Mann soll Rauschmittel im größeren Ausmaß gehandelt haben. So meldet der Zoll die Beschlagnahmung von etwas mehr als einem Kilogramm Marihuana, 200 Extasy-Pillen, 105 Gramm Kokain, einer geringen Bargeldmenge, drei Mobiltelefonen und diverser Waffen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der mutmaßliche Drogendealer verhaftet und dem Untersuchungsrichter vorgeführt.

Die Zollverwaltung blieb in ihrer Mitteilung relativ schwammig. Als Ort des Einsatzes wird bloß der "Süden des Landes" genannt. Auch ob der Mann auf frischer Tat beim Drogenverkauf erwischt wurde oder ob er unter Observation stand, wollte der Zoll nicht präzisieren. Es seien an diesem Fall noch Ermittlungen anhängig, heißt es am Freitagmorgen auf Nachfrage hin, aus diesem Grund könne man keine weiteren Details nennen.