Neues vom Wolf

Die Voraussetzungen sind jeweils unterschiedlich: In den französischen Départements Meurthe-et-Moselle und Vogesen gilt der Wolf wieder als heimisch; in Teilen Deutschlands ebenfalls, aber nicht unbedingt in Rheinland-Pfalz; in Belgien kommt der Wolf (noch) nicht vor, wie auch in Luxemburg, während der Sichtungsort in den Niederlanden nahe Hengelo und Enschede "gegenüber" von Nordhorn (deutsches Bundesland Niedersachsen) liegt. In dieser Gegend soll eine Wölfin erwiesenermaßen ihr Revier haben.

Un #loup à nouveau observé aux Pays-Bas, près de la frontière avec l'Allemagne #biodiversité https://t.co/yOjPvz84Uy — Michel De Muelenaere (@MdM_LeSoir) 13. September 2016

Der Wolf in den Niederlanden wurde fotografiert, als er sein Geschäft verrichtete. Das Foto ist unscharf, wohl sei es aber ein Wolf, so ein Experte gegenüber dem niederländischen TV-Sender. Die Analyse der Fäkalien wird definitiv Aufschluss geben.geht dann auf die Situation in Belgien ein (► Link ). Der "niederländische" Wolf wurde ca. 300 km von der belgischen Grenze entfernt gesichtet. Wie in Luxemburg gehen auch in Belgien die Experten davon aus, dass die Neu-Ansiedlung des Wolfs nur noch eine Frage der Zeit sei. Man könne davon ausgehen, dass die in Frankreich ansässigen Wölfe gelegentliche "Ausflüge" nach Belgien machen, so die Zeitung. Eine unbestätigte Sichtung habe es gegeben, so: 2011 in Gedinne (Provinz Namur, also auch nicht weit von Luxemburg entfernt).Was die letzten wölfischen Neuigkeiten aus der Lorraine angeht, so schreibtam 8. September (► Link ) von einem "mörderischen Sommer". Im Département Vogesen habe es von Januar bis Ende August 69 Wolfattacken auf Rinder gegeben, 202 Tiere seien getötet worden. Das seien bereits vier Attacken mehr als im ganzen Jahr 2015, und bereits 60 Tiere mehr als 2015. In der Meurthe-et-Moselle lauten die Zahlen 33 Attacken und 116 getötete Rinder. Lautseien diese aber alle als "wahrscheinlich durch einen Wolf" klassifiziert, nicht gesichert.

Abschussgenehmigungen habe es aber noch in keine der zwei Regionen gegeben; erlaubt seien Verteidigungs- und Warnschüsse. In der Meuse sei es dagegen sehr viel ruhiger geworden, so die Zeitung weiter, und in der an Luxemburg grenzenden Moselle datiere die letzte mögliche Sichtung von Mai 2014.

seinerseits schrieb am 6. September (► Link ), dass ein Jäger in Neustadt/Wied in Rheinland-Pfalz einen Wolf gesichtet und fotografiert habe: "Ein Experte habe bestätigt, dass es sich bei dem Tier auf dem etwas unscharfen Bild um einen Wolf handele, erklärte das Umweltministerium. Derzeit leben keine Wölfe dauerhaft in Rheinland-Pfalz. In anderen Bundesländern aber, vor allem im Osten Deutschlands, gibt es Rudel, Paare und Einzelgänger", schreibt die Zeitung weiter. Laut Tierschützern wären in Deutschland etwa 300 Wölfe ansässig.

Anfang 2012 habe es in Rheinland-Pfalz erstmals eine Wolf-Sichtung gegeben, einen letzten Nachweis per DNA-Analyse habe es im April diesen Jahres im Westerwald gegeben.