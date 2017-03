Mit dem Drahtesel quer durchs Land

Per Fahrrad einfach und sicher durchs ganze Land, das soll nach dem Willen der Regierung und der Lëtzebuerger Vëlos-Initiativ (LVI) möglich sein. Bislang können Radfahrer auf etwa 600 Kilometer asphaltierte Radwege zurückgreifen. In den nächsten Jahren soll das Wegenetz auf 1.400 Kilometer ausgebaut werden.

„Wir wissen, dass momentan 18 entsprechende Dossiers von den Ponts et Chaussées in Arbeit sind. Es wäre natürlich toll, wenn das schon in vier Jahren der Fall wäre. Aber wir müssen abwarten“, erklärt die Präsidentin des LVI, Monique Goldschmit.

Sie präsentierte am Montagmorgen im Oekozenter im Pafendall die fünfte Ausgabe der Luxembourg By Cycle Karte. Diese umfasst alle nationalen und regionalen Fahrradwege im Großherzogtum.

"Wir geben Informationen über die Art der Fahrradwege. Also ob die asphaltiert sind oder nicht, und ob die Radfahrer einen Teil der Strecke auf den Straßen zurücklegen müssen. Wichtig ist für die Radfahrer außerdem die Steigung auf den Strecken, die wir hier ebenfalls angeben", erklärt die Präsidentin.