Es wird gestreikt

Der unabhängige Gewerkschaftsbund OGBL kündigte am Freitag an, dass es nur noch eine Reaktion im zwei Jahre andauernden Streit mit dem Pflegeheim „an den Wissen“ gebe und das sei ein Streit. Die Vorbereitungen für diesen laufen auf Hochtouren bestätigt Nora Back, der Abteilung für den öffentlichen Dienst des OGBL.

Für die Gewerkschaft ist es inakzeptabel, dass es in einem Sektor, der durch öffentliche Gelder finanziert wird Personal aus wirtschaftlichen Gründen entlassen werden muss und somit ein Sozialplan angekündigt wird. Es gehe in diesem Bereich schließlich um einen Dienst am Menschen und man habe aus den Augen verloren, dass hinter dem Ganzen pflegebedürftige Menschen stehen, erinnert Nora Back. Der OGBL habe sich immer gegen solche Situationen gewehrt und betont, dass es in diesem Sektor nicht zu einem Sozialplan kommen kann. Dies sei bereits vor zwei Jahren bei „Hëllef Doheem“ der Fall gewesen. „Wir haben gedacht diese Botschaft sei verstanden worden“, so Back weiter.

Seit zwei Jahren gibt es Streitigkeiten und Verhandlungen zwischen dem Arbeitgeber der Einrichtung „an de Wisen“ und dem OGBL. Die laut Einrichtung schlechte finanzielle Situation war dem OGBL in dieser Zeit durchaus bekannt, jedoch betonte Nora Back, dass auch in den Schlichtungsverfahren, die bereits seit zwei Jahren laufen, nie klare Zahlen und Fakten vorgelegt wurden, wie es zu solch einer schlechten Finanzlage kommen konnte.

Noch am Donnerstagmorgen habe ein Treffen im Rahmen der Schlichtung zwischen OGBL und dem Arbeitgeber stattgefunden. Die Direktion habe sich hier bereiterklärt weitere Gespräche mit der Gewerkschaft zu führen. Am Nachmittag habe die Einrichtung „an de Wisen“ dann aber der Presse mitgeteilt einen Sozialplan zu etablieren um Personal abzubauen, so Back.

Mit dieser Entscheidung sei für den OGBL klar gewesen, dass nur noch ein Streik in Frage komme. Das Schlichtungsverfahren läuft am 18. Februar aus, ab dann habe die Gewerkschaft das Recht einen Streik auszurufen, bekräftigt Nora Back.

Bezüglich der finanziellen Situation der Einrichtung seien wie erwähnt, der Gewerkschaft nie klare Fakten auf den Tisch gelegt worden. Aus der Bilanz gehe kein klares Defizit hervor, sondern es seinen Reserven in Millionenhöhe aufgezeichnet. Trotz allem versuche die Einrichtung nun zwanghaft die Personalkosten herabzusetzen, so der OGBL. Zudem habe man herausgefunden, dass diese Reserven der sogenannten Sodexo résidences services asbl, die die Einrichtung „an de Wise“ verwaltet, an den internationalen Mutterkonzern Sodexo S.A. zu einem niedrigen Zins verliehen werde, teilt der OGBL mit. Dies ist für die Gewerkschaft in keiner Weise hinnehmbar. „Wir wollen nicht, dass öffentliche Gelder an internationale Konzerne fließen, die nur auf Profit aus sind“, kritisiert Nora Back.

Für den OGBL ist klar, dass man den Sozialplan nicht akzeptiere. Die Gewerkschaft am Freitagmorgen eine kurze Unterredung mit dem Minister für soziale Sicherheit Romain Schneider. Er habe sich ebenfalls schockiert gezeigt über die Ankündigung eines Sozialplans. Zudem habe er der Gewerkschaft zugesichert, dass er dies nicht zulasse und sich schnellstmöglich für eine Zusammenkunft der Direktion der Einrichtung „an den Wisen“ zusammen mit der Gewerkschaft und den zuständigen Ministern einsetze.

Für den unabhängigen Gewerkschaftsbund steht auf jeden Fall fest, dass es zum Streik kommen wird, in den nächsten Tagen seien weitere Vorbereitungen geplant, sowie eine Unterredung mit dem betroffenen Personal.