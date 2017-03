Es handelt sich um einen äußerst dynamischen Sektor, in dem nicht weniger als 26 Anbieter um Aufträge konkurrieren. Luxemburg wird seine neue Tram gegen Ende dieses Jahres einweihen. Unsere Nachbarn aus Lüttich sollen nach einem ersten gescheiterten Anlauf nunmehr in rund fünf Jahren doch noch zum Zuge kommen.

Insgesamt sind derzeit 4.488 Tramfahrzeuge bestellt, auf 1.092 Zügen bestehen Optionen. Ausgeschrieben sind Aufträge für 1.603 Fahrzeuge samt 253 Optionen. Insgesamt könnte also die Industrie mittelfristig um die 7.400 Züge zu bauen haben.

Gegenwärtig haben rund 125 Verkehrsbetriebe von allen fünf Kontinenten Bestellungen laufen, während 44 Aufträge öffentlich ausgeschrieben sind. Die größten Order haben derzeit Bombardier mit 204 „Flexity Freedom“-Trams für die kanadische Wirtschaftsmetropole Toronto sowie Siemens mit 215 Einheiten für die Stadtbahn von San Francisco in den Auftragsbüchern stehen.

Luxtram hat derzeit 21 Trams zu einem Stückpreis von rund 4 Mio. Euro beim spanischen Hersteller CAF in Auftrag, zwölf weitere sollen in einer zweiten Phase folgen. In ihrem Artikel hebt TAUT ( ► Link ) übrigens die Eleganz des Luxtram-Designs hervor: "A very stylish piece of kit indeed", lobt das britische Zentralorgan des globalen Straßenbahnwesens.