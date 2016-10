Gramegna viel beschäftigt: Budget, BCEE, Bankgeheimnis

Berichterstatter über das diesjährige Budget-Gesetz ist bekanntlich LSAP-Parteipräsident Claude Haagen. Insgesamt sind vor seinem Bericht und den Budget-Debatten im Dezember rund 15 Sitzungen der COFIBU ("Commission des finances et du budget") mit Ministern, Verwaltungsdirektoren, etc. vorgesehen.

In der ersten Sitzung gab es naturgemäß eine Reihe von Fragen, auf welche in einer kurzen Zusammenfassung auf www.chd.lu eingegangen wird. U.a. wurde nachgefragt, wie sich die angekündigten 1.044 neuen Arbeitsplätze beim Staat aufteilen würden.

230 neue Lehrer wird es im "enseignement secondaire" geben, sowie 209 im "enseignement fondamental"; 35 weitere Arbeitskräfte werden für die nationale Reserve eingestellt. 107 neue Polizisten werden 2017 eingestellt. Rund 400 neue Arbeitsplätze werden in den verschiedenen Ministerien und Verwaltungen benötigt.

Die Schuldenlast sei ein weiteres Thema gewesen, das die Abgeordneten beschäftigte. Der Finanzminister verweist auf die stabile Lage in Prozent zum BIP ausgedrückt. Einige Abgeordnete verwiesen dagegen auf das in absoluten Zahlen steigende Defizit beim sog. Zentralstaat zwischen 2013 und 2017. In dem Zusammenhang stellte sich dann natürlich zum wiederholten Male die Frage nach neuen Kredit-Aufnahmen. Wie in seiner Budget-Rede am Mittwoch betonte Pierre Gramegna auch in der COFIBU erneut, dass seit 2014 in jedem Budget-Gesetz neue Kredite erlaubt waren – aber bisher nie aufgenommen werden mussten. Da die Zinssätze derzeit aber extrem günstig seien, sei nicht auszuschließen, dass vor Ende des Jahres noch ein Kredit aufgenommen werde. Erlaubt seien mit dem 2016er Budget-Gesetz insgesamt 1,5 Milliarden Euro. Würden diese aufgenommen, würde die Staatsschuld von derzeit 20,4% des BIP auf dann 23,5% steigen. Der DP-Minister verwies des Weiteren darauf, dass im Februar 2016 ein Kredit von 400 Millionen Euro vom Staat zurückgezahlt worden sei.

Was die parlamentarischen Fragen angeht, so wollten Diane Adehm und Gilles Roth wissen, ob der Minister die 14-Millionen-Strafe der BCEE an den deutschen Fiskus bestätigen könne (► Link ). Pierre Gramegna bestätigte, dass es ein Abkommen der Luxemburger Sparkasse mit Deutschland geben würde. Da dieses aber noch dabei sei, ausgehandelt zu werden, könne er noch nichts über eine Summe sagen.Der Minister erklärte des Weiteren, dass es im Rahmen von Steuer-Selbstanzeigen in Deutschland nicht unüblich sei, dass die deutschen Behörden sich anschließend für das "Verhalten" von Angestellten ausländischer Banken unter dem Gesichtspunkt derinteressieren würden. Da die BCEE davon ausgeht, dass sich ihre Beamten nachrein gar nichts vorzuwerfen haben, sei ein solches Abkommen nicht unüblich – um die Angestellten vor juristischen Prozeduren in Deutschland zu schützen. Dies sei der Grund, wieso die BCEE das Abkommen eingehe.

Im Zuge der Steuerreform wird bekanntlich die "fraude fiscale aggravée" eingeführt. In dem Zusammenhang wird es dann so sein, dass bei einer "einfachen" Steuerhinterziehung in Zukunft auch die Steuerverwaltung selbst Strafen verhängen kann und dies keine Straftat, die vor Gericht verhandelt werden müsste, mehr darstellt. Da hier die genauen praktischen Bestimmungen noch unklar sind, und da das Bankgeheimnis für Ausländer bekanntlich bereits gekippt ist – ab 1. Januar 2017 wird Luxemburg am automatischen Informationsaustausch aller EU-Länder teilnehmen –, waren Fragen aufgekommen, ob nun auch das Bankgeheimnis für Luxemburger bald hinfällig sei.

Auf eine diesbezügliche Frage der DP-Abgeordneten Joelle Elvinger vom 10. Oktober gab sich Pierre Gramegna bereits am 11. Oktober in seiner Antwort beruhigend: Der gesetzliche Rahmen in Luxemburg sei derzeit konform zu allen nationalen und internationalen Erfordernissen. Deshalb seien derzeit keine Änderungen nötig: "Dès lors, aucun nouvel aménagement ne s'impose à l'heure actuelle." Hier drängt sich aber wohl die Feststellung auf, dass über kurz oder lang Luxemburg nicht an dieser Diskussion vorbeikommen wird.