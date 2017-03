Wilbur Ross verlässt den Konzern

Wilbur Ross hat den Verwaltungsrat von ArcelorMittal zum ersten März dieses Jahres verlassen. Das teilte der Luxemburger Stahlkonzern am heutigen Mittwoch in einer Pressemeldung mit. Der Schritt sei eine Folge seiner Bestätigung als neuer Handelsminister der USA. Hierfür gratuliert der Konzern dem neuen Handelsminister.

"Ich kenne Wilbur bereits seit mehr als zehn Jahren, als wir sein Unternehmen International Steel Group gekauft hatten", wird der Geschäftsführer und Präsident von ArcelorMittal, Lakshmi Mittal, zitiert. Wilbur sei ein sehr ein "sehr aktives" Mitglied im Verwaltungsrat gewesen. Mittal unterstreicht zudem, dass er immer viel Wert auf Ratschläge von Wilbur Ross gesetzt habe. Mittal sehe es aber "gute Nachricht", dass ein derart erfahrener Geschäftsmann nun in der Regierung ist.

Den Posten von Wilbur Ross im Verwaltungsrat will ArcelorMittal vorerst noch nicht neu besetzen. Das soll erst auf der nächsten Jahreshauptversammlung passieren, schreibt der Konzern.

