Vertrag für Hinkley Point unterzeichnet

Der Bau eines neuen Atomkraftwerks in Großbritannien ist einen Schritt weiter: Vertreter der britischen, französischen und chinesischen Regierung unterzeichneten am Donnerstag einen entsprechenden Vertrag für den ersten Neubau in Großbritannien seit mehr als 20 Jahren.

Das Atomkraftwerk soll im Südwesten Englands in Hinkley Point gebaut werden. Mitfinanziert wird das umgerechnet rund 20 Milliarden Euro teure Projekt vom chinesischen Atomkraftversorger CGN und dem französischen Energieunternehmen EDF.

Nach ihrer Amtsübernahme hatte die britische Regierungschefin Theresa May das Projekt zunächst auf Eis gelegt, um es unter anderem auf Sicherheitsstandards prüfen zu lassen. Mitte September billigte sie den Bau. Bei künftigen Projekten sollen jedoch strengere Auflagen gelten.