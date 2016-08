Polizeieinsatz am Flughafen von Los Angeles

Am Internationalen Flughafen von Los Angeles hat es einen Polizeieinsatz gegeben. Hinweise auf einen Bewaffneten hätten sich zunächst nicht bestätigt, teilte der Flughafen am späten Sonntagabend (Ortszeit) über den Kurznachrichtendienst Twitter mit. Das zentrale Terminal sei geschlossen worden. Die Flughafenpolizei erklärte, der Polizeieinsatz laufe. Laut Polizei soll es sich um einen falschen Alarm handeln und lediglich ein lauter Knall für die Panik am Flughafen verantwortlich sein. Die Menschen auf dem Flughafen sollten Ruhe bewahren. Erst Anfang August war ein Terminal des John-F.-Kennedy-Flughafens in New York wegen falscher Berichte über Schüsse evakuiert worden.

Report of shooting at LAX proven to be LOUD NOISES only No Shots Fired No Injuries investigation continues to locate source — Andy Neiman (@LAPDNeiman) 29. August 2016

Videos auf Twitter zeigen Passagiere bei der Evakuierung. In Panik versuchten viele sich schnellstmöglich in Sicherheit zu bringen und ließen ihr Gepäck am Flugafen zurück.

[Live Update] Video shows passengers and airport staff evacuating #LAX Airport after reports of an active shooter. pic.twitter.com/pPMHN9840w — Brendan Grainger (@S118869) 29. August 2016

Ein Passagier hat unterdessen die Festnahme eines Mannes gefilmt, der sich als Zorro verkleidet hatte und ein Plastikschwert bei sich hatte. Ob er allerdings etwas mit dem Großeinsatz zu tun hat, ist nicht klar.

Before things got really crazy - a man in a Zorro costume with a plastic sword was arrested. pic.twitter.com/COdNEIb1pL — sam macon (@sayczars) 29. August 2016

Da die Zufahrtsstraßen zum International Airport gesperrt wurden, kam es auf den Highways rund um den Flughafen zu größeren Staus.