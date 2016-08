Eine ganz besondere Liebe

Um die 70 Teilnehmer hatten den Weg nach Wiltz gefunden und waren mit ihren Enten aus Belgien, Deutschland, Frankreich, den Niederlanden und dem Großherzogtum angereist. Übernachtet wurde „standesgemäß“ im Zelt. Man mag es verwunderlich finden, mehrere hundert Kilometer in einer 2CV zurückzulegen, mit - vorausgesetzt man verfügt über ein Modell der letzten Baujahre mit 21 kW - maximal 115 Stundenkilometern. Für eingefleischte 2CV-Fans gibt es aber allerdings nichts Schöneres.

„Ce n’est pas une voiture, mais un art de vivre“ lautet eine der Hauptphilosophien. Gelassenheit und Geselligkeit stehen im Vordergrund, nicht etwa Zeitdruck oder Stress. Das bei hohen Drehzahlen doch etwas aufdringliche Geräusch des 2-Zylinder-Boxermotors erinnere eher an Musik, an eine Symphonie, wie der Präsident des Clubs, Pit Back, erwähnte. Die Ente war und ist nie irgendein Auto gewesen. Jeder, der einmal eine 2CV besaß, hat viele schöne Erinnerungen daran und spielt regelmäßig mit dem Gedanken, sich wieder eine Ente anzuschaffen. Die Zeiten, wo man 2CV aus Kostengründen fuhr, sind jedoch vorbei.

Für seltene Modelle und Autos in gutem Zustand und mit geringer Laufleistung werden Höchstpreise gezahlt. Am besten, man hat seine Liebe zur 2CV nie aufgegeben und ist seiner Ente treu geblieben, „une voiture s’achète, une 2CV s’épouse“. Die Ersatzteillage ist sehr gut, mittlerweile gibt es Rahmen und sogar sämtliche Karosserieteile in Originalqualität - oder besser- zu kaufen.

Eines der Highlights eines jeden 2CV-Treffens auf der Toutschemillen ist das Zylinderkopfrennen. Hierbei wird ein kleines Gefährt, Marke Eigenbau, über eine schiefe Ebene von 12,5 Metern bergab rollen gelassen.. Das schnellste Gefährt gewinnt. Originalität und Ästhetik werden aber auch belohnt. Viel Mühe hatten sich viele der Teilnehmer mit Sound- und Lichteffekten ihrer Zylinderkopfrennwagen gegeben, um bei der nächtlichen Ausgabe des Rennes punkten zu können.

Ein Bestandteil der Rennwägelchen ist dabei ein Muss: der Zylinderkopfdeckel des 2CV-Motors. Das Programm des Wochenendes umfasste des Weiteren Spiele für Kinder mit anschließender Preisverleihung, Lagerfeuer, Barbecue, Live-Musik mit „Irish Stew“ sowie frisches Bier vom Fass. Das Wintertreffen findet vom 27. bis 29. Januar 2017 statt, das nächste Sommertreffen vom 25. bis 27. August 2017.