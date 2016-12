Vier Weltstädte wollen Dieselautos verbieten

Mexiko-Stadt, Paris, Athen und Madrid wollen als internationale Vorreiter bis 2025 Dieselautos aus ihren Städten verbannen, um die Gesundheit der Bürger besser zu schützen. Das beschlossen die vier Bürgermeister der Metropolen am Freitag bei einem Klimaschutz-Treffen Dutzender internationaler Großstädte (C40) in Mexiko-Stadt. Zudem soll zukünftig mehr Geld in den Ausbau öffentlicher Verkehrsmittel und Radwege investiert werden.

Die Bürgermeister der vier Metropolen verpflichteten sich zudem, "alles in ihrer Macht stehende zu unternehmen, die Nutzung von Elektro- und Hybridautos voranzutreiben".

In der C40 ("Climate Leadership Group") haben sich 40 Weltmetropolen zusammengeschlossen, um gemeinsam den Klimaschutz voranzubringen. Sie arbeiten inzwischen eng mit über 80 weiteren Städten zusammen.