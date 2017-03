Eine Million Einwohner in Sicht

Die Schätzung von Eurostat zieht sich bis ins Jahr 2080. Dann soll Luxemburg der Studie zufolge 1.066.377 Einwohner zählen. Das teilte Statec am Dienstag in einer Pressemeldung mit. Am 1. Januar 2016 zählte Luxemburg 576.249 Einwohner.

Dabei heben die Luxemburger Statistiker hervor, dass die neuesten Schätzungen von einem weniger rasanten Bevölkerungszuwachs ausgehen als bisher. In der 2013 veröffentlichten Schätzung gingen die Eurostat-Statistiker noch davon aus, dass Luxemburg im Jahr 2080 insgesamt 1.287.296 Einwohner zählen würde.

Die Europäische Union an sich soll auch wachsen, schätzen die Statistiker. Aber nicht so stark wie Luxemburg. Derzeit zählt sie 508 Millionen Einwohner. Im Jahr 2080 sollen es dann 518,8 Millionen sein.

Insgesamt 15 der EU-Länder werden bis 2080 mit einer schrumpfenden Bevölkerung zu kämpfen haben, glauben die Statistiker. Sehr stark getroffen würden demnach beispielsweise Italien und Litauen. In erstem soll die Bevölkerung bis 2080 um 11,5 Prozent schrumpfen – und in Litauen gar um satte 42,6 Prozent.

