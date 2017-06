Hitze verursacht hohe Ozonwerte in Luxemburg

Bei Temperaturen von bis zu 35 Grad drohen hohe Ozonwerte. Mit der Hitze sind in Luxemburgz auch wieder die Werte des Reizgases in der Luft gestiegen. Nach einer Mitteilung des Umweltministeriums war der Informationswert von 180 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft am Montag an der Messstation ( ►Link ) in Beckerich erreicht.

Die Alarmschwelle von 240 Mikrogramm wurde nirgendwo überschritten. Allerdings wurden im Raum Esch/Alzette ein Wert von 190 Mikrogramm gemessen. Insgesamt fünf Stationen im Land messen stündlich die Werte

Ab den kritischen 180 Mikrogramm sollen empfindliche Menschen ungewohnte körperliche Anstrengungen im Freien vermeiden. Experten raten außerdem von sportlichen Ausdauerleistungen ab. Auf den Autobahnen gilt wegen der hohen Werte Tempo 90.