Schäuble: EBA soll nach Frankfurt

Nach dem Brexit sollte die europäische Bankenaufsicht EBA am besten mit der in Frankfurt ansässigen Versicherungsaufsicht zusammengelegt werden, sagte der CDU-Politiker am Montag in Berlin und verwies auf das Vorbild der deutschen Aufsicht Bafin.

Erst vor wenigen Tagen hatte auch Luxemburg einen Rechtsanspruch für den künftigen Sitz der EBA angemeldet (siehe Artikel ). Mit Blick auf die Bewerbung auch Luxemburgs für den künftigen EBA-Sitz sagte Schäuble ironisch: "Ist auch eine Idee." Das finde er "einfach irgendwie kreativ".

Weil Großbritannien aus der EU austritt, muss die Bankenaufsichtsbehörde (European Banking Authority/EBA) London verlassen.

Als weitere Interessenten für den künftigen Standort der Behörde gelten Amsterdam, Dublin, Paris und Wien.