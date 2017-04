16.000 Enten badeten im Petrusse-Tal

Um 15.00 Uhr war es dann soweit. Stadtbürgermeisterin Lydie Polfer gab den Startschuss für die erste Staffel. 16.000 Enten schossen aus der Startrampe und eiferten im Wettkampf ohne Doping um den ersten Platz. Im Vergleich zum Vorjahr war es vor allem ein sehr trockenes Rennen. Seit Wochen hat es kaum noch geregnet, trotz mehrerer vorher errichteter Staustufen war der Wasserstand derart niedrig dass die Feuerwehr über eine Pumpleitung Wasser aus der Alzette in die Staustufen pumpen musste um die Enten zum Schwimmen zu motivieren.

Dass Rennen war demnach spannend, die Zuschauer versuchten ihre Enten anzufeuern in der Hoffnung auf den ersten Platz. Auf Höhe des Parkplatzes in der rue St. Quirin nahmen Feuerwehrmänner am Ziel die Enten in Empfang. Bevor es zum entscheidenden finalen Entenrennen kam starteten die gelben Plastikententen zu einer zweiten Staffel. Rund 150 Freiwillige der „Table Ronde Letzebuerg“ und lokaler Feuerwehrcorps beteiligten sich an der Organisation der 16. Auflage des Duck Race. Der Erlös der diesjährigen Auflage geht an drei karitative Vereinigungen, die Aktion „Les petits Nicolas asbl“, „Friendship Luxembourg asbl“, und „Action Avenir Haïti“.

Sehr erfreut waren die Organisatoren über die zigtausend Zuschauer und den großen Erfolg der diesjährigen Ausgabe. Vor 10 Jahren gingen noch 5000 Enten an den Start, mittlerweile hat sich das Duck Race zu einer riesigen Veranstaltung entwickelt die über die Grenzen hinaus bekannt ist.

Wie die Jahre zuvor waren zahlreiche attraktive Preisen von Reise- bis hin zu Einkaufsgutscheinen zu gewinnen, auf den Paten der schnellsten Ente wartete als Hauptgewinn ein Auto. Die Gewinner des Duck Race werden auf der Internetseite www.duckrace.lu veröffentlicht.