Wann, was, wo?

Es ist wieder soweit. Am Donnerstagabend wird in Luxemburger wieder gefeiert. Der Nationalfeiertag steht vor der Tür und wir blicken hier noch einmal auf die wichtigsten Termine.

Umgeht es los. Dann wird vor dem großherzoglichen Palast die traditionelle Wachablösung durchgeführt. Die Militärmusik und die Ehrengarde werden mit dabei sein.

Wer ein bisschen Royal-Flair braucht, muss am Donnerstagnachmittag entweder in Bettemburg oder in Esch/Alzette unterwegs sein. Das großherzogliche Paar wird in Bettemburg zusammen mit Innenminister Dan Kersch und Bürgermeister Laurent Zeimet in der Stadt unterwegs sein.

Wer lieber die Jugend trifft, kann Erbgroßherzog Guillaume und seine Frau in Esch/Alzette aus der Nähe sehen. Sie werden dort Parlamentspräsident Mars di Bartolomeo, Gesundheitsministerin Lydia Mutsch und Bürgermeisterin Vera Spautz auf der "Place de la Résistance" treffen, bevor sie über die Alzette-Straße zum Rathaus flanieren.

Premierminister Xavier Bettel wird am Abend eine kurze Ansprache halten, die im Fernsehern verfolgt werden kann.

Umfindet in Luxemburg-Stadt der traditionelle Fackelzug statt. Die Parade beginnt beim Roten Pütz in Luxemburg-Stadt, geht durch die "rue du Fossé", die "rue Notre-Dame" und dem "boulevard Roossevelt", bevor er vor der Tribüne des großherzoglichen Paares an der Kreuzung des Boulevards mit der "rue de la Congrégation" zum Stehen kommt.Umwird es laut und hell beim "Pont Adolphe". Dann findet das spektakuläre Feuerwerk statt und beschließt den offiziellen Teil des Nationalfeiertags.

Hier ein kleiner Rückblick vom letzten Jahr:

Natürlich gehen nach dem Feuerwerk nicht alle nach Hause. Überall im Land wird bis in die Morgenstunden gefeiert. In Luxemburg-Stadt werden an verschiedenen Orten Bühnen stehen, wo Musiker auftreten oder DJ's auflegen. Auch in anderen größeren Städten wie Esch/Alzette und Düdelingen wird bis zum Sonnenaufgang gefeiert.

Am 23. Juni findet der eigentliche Nationalfeiertag statt. Es geht los umam Morgen mit der offiziellen Zeremonie in der Philharmonie. Großherzog Henri, Premierminister Xavier Bettel und Parlamentspräsident Mars di Bartolomeo werden Reden halten, bevor einer ganzen Reihe Menschen aus der Zivilgesellschaft Medaillen übergeben werden.Kurz danach, um, werden auf dem Fetschenhaff zu Ehren des Tages 21 Kanonenschüsse abgefeuert.Umbeginnt die große Parade in Luxemburg-Stadt. Militär, Polizei und Rettungsdienste werden an einer Tribüne vorbeilaufen, um den Großherzog zu ehren. Zum Abschluss wird ein NATO-Aufklärungsflugzeug (AWACS) im Tiefflug über die Parade fliegen.Umfindet in der Kathedrale das Te Deum statt. Danach ist mit den offiziellen Feierlichkeiten Schluss.