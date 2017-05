Ein "Stück" Portugal in Luxemburg

„Wenn Sie die Portugiesen fragen würden, was Portugal und Luxemburg verbindet, würden die meisten wahrscheinlich die portugiesische Gemeinschaft in Luxemburg sowie deren Nachfahren in Luxemburg (sowie den Fußball) nennen“, so Portugals Präsident Marcelo Rebelo de Sousa am Mittwoch in Luxemburg. „Vielleicht würden sie auch die Wirtschaft und die europäische Berufung beider Länder erwähnen.“

Luxemburg habe seit langer Zeit viele Portugiesen aufgenommen, die sich hier Zuhause fühlen, sich in Luxemburg willkommen sehen und die sich an der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung des Landes beteiligen, so de Sousa weiter.

Am Mittwoch, dem zweiten Tag seiner Staatsvisite in Luxemburg, besucht Portugals Präsident gemeinsam mit Grand-Duc Henri das Schloss von Betzdorf. Dies ist auch der Sitz des luxemburgischen Satellitenbetreibers SES. Dort wurden sie von Premier und Medienminister Xavier Bettel, dem Verwaltungsratspräsidenten von SES, Romain Bausch, den Vize-Präsidenten des Verwaltungsrates Francois Tesch und Jean-Paul Zens sowie vom CEO von SES, Karim Michel Sabbagh, empfangen. Nach einer kurzen Vorstellung der Aktivitäten des Satellitenbetreibers, wurden die Gäste ins Kontrollzentrum der Satelliten geführt. Im Anschluss konnten sich die portugiesischen Angestellten von SES mit dem Präsidenten ihres Heimatlandes unterhalten.

Ebenfalls in Betzdorf befindet sich das Datacenter EBRC. In Begleitung des Großherzogs, dem Premierminister sowie dem Generaldirektor von Post Luxembourg, Claude Strasser, wurde de Sousa durch das Datacenter geführt. EBRC ist spezialisiert auf Vertrauensdienstleistungen für Kunden unterschiedlicher Bereiche, insbesondere aus dem Banken-, Finanz-, Versicherungs- und E-Kommerzsektor.

Es folgte ein Mittagessen des portugiesischen Präsidenten und dem luxemburgischen Premier im Schloss von Bourglinster bei dem die Gespräche auf die bilateralen Beziehungen beider Länder gelenkt wurden. Auch aktuelle Entwicklungen in der europäischen und internationalen Politik standen im Fokus.

„Portugal hat seinen Haushalt mit einem Defizit von zwei Prozent ins Gleichgewicht gesetzt. Gleichzeitig haben wir eine wirtschaftliche Entwicklungsstrategie in verschiedenen Bereichen auf die Beine gestellt, darunter in der Forschung, in der Innovation, den neuen Technologien, den erneuerbaren Energien und dem Tourismus,“ so Rebelo de Sousa. „Nach meinem ersten Tag der Staatsvisite in Luxemburg, bin ich davon überzeugt, dass in all diesen Bereichen Potenzial besteht, Partenariate einzugehen, die für beide Seiten nützlich sind."

Bettel betonte die europäischen Werte beider Länder und erinnerte an die Wichtigkeit des Zusammenhalts der verbliebenen 27 EU-Staaten. "Es gibt keine nationalen Lösungen, nur europäische". Bettel kündigte an, am Nachmittag gemeinsam mit Rebelo de Sousa das Geburtshaus Robert Schumanns in Luxemburg-Stadt zu besuchen, welches sich unweit der Europäischen Institutionen befindet.

Der Luxemburger Premier betonte die Wichtigkeit der Integration und betonte, dass es falsch sei, dass wir jemanden etwas aufbürden. Er stellte klar, dass wir etwas anbieten. Das sei ein großer Unterschied. Wir wollen, dass die Portugiesen in Luxemburg ihre Wurzeln, ihre Verbindungen mit Portugal, ihre Herkunft und ihre Sprache beibehalten, auch in der Schule. "Die portugiesische Gemeinschaft in Luxemburg gehört zur Familie. 100.000 Personen portugiesischer Herkunft leben in Luxemburg. Viele junge Portugiesen haben die doppelte StaatsangAutehörigkeit nachdem sie die luxemburgische Nationalität angenommen haben", erinnerte Bettel.

"Portrugal hat sich sehr angestrengt, um das Defiztziel zu erreichen, wie es Brüssel vorsieht. Wachstum ist wichtig, aber man darf die soziale Komponente nicht vergessen." Portugiesen seien fleißige Menschen, das sehe man hier in Luxemburg. "Ihr hat die Eurovision gewonnen und seid Fußball-Europameister. Ich habe gestern dem portugiesischem Premier gesagt, dass ich froh bin, dass er den Präsidenten hierher geschickt hat, damit ich auch ein Stück dieses Portugals hier habe."

"Es ist äußerst selten, dass in einem Land ein Sechstel der Bevölkerung aus einer anderen Gemeinschaft stammt, so wie dies in Luxemburg der Fall ist", betonte Rebelo de Sousa. "Man fühlt sich Luxemburger, man fühlt sich Portugiese. Ein Teil unseres Volkes ist luxemburgisch, ein Teil eures Volkes ist portugiesisch. Und das merkt man, wenn man in Luxemburg durch die Straßen läuft. Man merkt diese ausgezeichnete Integration. Die Portugiesen fühlen sich hier Zuhause."

Die bilaterale Kooperation fange mit der Erziehung an, dann folge die Integration ins soziale Leben, so Portugals Präsident. In der Vorschule sei portugiesisch deshalb auch wichtig für die Kinder. Danach sollte die Sprache eine Option bleiben. In der Ausbildung sei es wichtig, dass Kinder und Jugendliche portugiesischer Abstammung ebenfalls gut qualifiziert werden um sich später in den luxemburgischen Arbeitsmarkt zu integrieren.

Am Nachmittag geht es in den Süden des Landes. Dort wird der portugiesische Staatschef die Cité des Sciences und die Uni.lu auf Esch-Belval besuchen.