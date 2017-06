Polizei spricht von Terroranschlag in London

Updated: London police are responding to incidents on London Bridge, in Borough Market and Vauxhall https://t.co/RO4DunnFWp pic.twitter.com/NU4Vrx6STb — Financial Times (@FT) June 3, 2017

Wer sich nicht so recht orientieren kann, findet hier einige Anhaltspunkte, wo sich die Zwischenfälle abgespielt haben.Zwei der Zwischenfälle in London sind nach Angaben der Polizei Terroranschläge. Beim dritten Zwischenfall im Stadtviertel Vauxhall handele es sich aber um eine Messerstecherei, die nichts mit den Attacken zu tun habe. Das teilte Scotland Yard in der Nacht zum Sonntag mit.Falls Sie jetzt erst von den Vorfällen lesen, hier eine Zwischenbilanz:

Bei einer Serie mutmaßlicher Terrorangriffe in London sind in der Nacht zum Samstag mehrere Menschen getötet worden. Premierministerin Theresa May sprach von einem möglichen Terrorakt. Die Hintergründe waren zunächst unklar. Medienberichten zufolge wurde nach drei möglicherweise bewaffneten Männern gefahndet.

Insgesamt gab es nach Polizeiangaben drei Zwischenfälle:

-Zunächst fuhr am Samstagabend ein Lieferwagen auf der London Bridge in eine Gruppe von Fußgängern. Dann seien drei Männer aus dem Fahrzeug gesprungen und hätten Personen mit Messern attackiert, zitierte der britische Sender BBC Augenzeugen. Die Männer seien in Richtung der Southwark-Kirche gelaufen. Mehrere Menschen kamen laut Polizei ums Leben. Auf Twitter forderte sie Polizei die Bevölkerung auf, das Gebiet zu meiden. Die Brücke wurde komplett gesperrt.

- Kurz nach dem ersten Zwischenfalls wurde eine Messerstecherei aus dem nahegelegenen Borough Market gemeldet. Auch dort soll geschossen worden sein. Der Markt ist eine beliebte Touristenattraktion.

- Später rückte die Polizei zu einem dritten, nicht näher beschriebenen Einsatz in Vauxhall im Süden Londons aus. Die U-Bahnstation Vauxhall ist nach Angaben des britischen Senders BBC inzwischen aber wieder geöffnet worden. Nach den Zwischenfällen sperrte die Polizei große Areale in der Stadt weiträumig ab. May berief nach Medienberichten für Sonntagmorgen eine Sondersitzung des Cobra-Komitees, des höchsten britischen Sicherheitsgremiums, ein.

At 0025hrs 4/6/17 the incidents at #LondonBridge & #BoroughMarket were declared as terrorist incidents. — Metropolitan Police (@metpoliceuk) June 3, 2017

Please use common sense and restraint in circulating pics and videos of incidents #LondonBridge #BoroughMarket — Metropolitan Police (@metpoliceuk) June 3, 2017

Whatever the United States can do to help out in London and the U. K., we will be there - WE ARE WITH YOU. GOD BLESS! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 3, 2017

Pls continue to avoid #LondonBridge #BoroughMarket to allow the emergency services to deal with the ongoing incidents — Metropolitan Police (@metpoliceuk) June 3, 2017

Die Londoner Polizei spricht von einem Terroranschlag.Welche Bilder und Videos und zeigt man, welche nich? Wo sich Medien noch diese Fragen stellen, gibt es in den sozialen Medien keine Grenzen. Nicht ohne Grund fordert die Londoner Polizei, den gesunden Menschenverstand beim Teilen von Bildern und Videos einzusetzen.Die britische Premierministerin Theresa May spricht von einem möglichen Terrorakt.US-Präsident Donald Trump hat Großbritannien nach den mutmaßlichen Terrorattacken in London die Unterstützung seines Landes zugesagt. «Was auch immer die Vereinigten Staaten tun können, um in London und im Vereinigten Königreich zu helfen, wir werden da sein - WIR SIND BEI EUCH. GOTT SCHÜTZE!», twitterte Trump.Neue Bilder strömen aus den Nachrichtenagenturen. Werfen Sie einen Blick in unsere aktualisierte Bildergallerie.Die Londoner Polizei ruft die Bürger dazu auf, Borough Market weiterhin zu vermeiden:Mehrere Videos verdeutlichen, wie die Polizei die Menschen in Sicherheit brachte. Allerdings haben nicht alle kooperiert, weshalb es zu Schreiereien und harschen Befehlen kam:Die Zwischenbilanz: Bei schweren Zwischenfällen in London sind nach Polizeiangaben in der Nacht zum Sonntag mehrere Menschen ums Leben gekommen. Insgesamt habe es drei Zwischenfälle gegeben, teilte die Polizei mit. Nach Medienberichten wurde nach drei möglicherweise bewaffneten Männern gefahndet.

Zunächst fuhr am Samstagabend ein Lieferwagen auf der London Bridge in eine Gruppe von Fußgängern. Dabei wurden mehrere Menschen verletzt. Bewaffnete Polizei war vor Ort. Auf Twitter forderte die Polizei die Bevölkerung auf, das Gebiet zu meiden. Die Brücke wurde komplett gesperrt. Ob es sich um eine Terrorattacke handelt, war zunächst unklar.

Kurz darauf wurde eine Messerstecherei aus dem Nahegelegenen Borough Market gemeldet. Später rückte die Polizei zu einem nicht näher beschriebenen Einsatz in Vauxhall im Süden Londons aus.

What we know so far about the incidents at London Bridge, Borough market and Vauxhall in London https://t.co/LPZVZXbLkt pic.twitter.com/kXhOugKpI7 — The Guardian (@guardian) June 3, 2017

Das britische Nachrichtenmediumhat folgende Zusammenfassung der bislang bekannten Informationen:Nach Angaben der Londoner Polizei hat es mehrere Tote bei den Zwischenfällen gegeben. Die betreffenden Areale wurden immer weiträumiger abgesperrt.In London hat es nach Angaben der Polizei am späten Samstagabend drei schwere Zwischenfälle gegeben. Zunächst sei ein Fahrzeug auf der London Bridge in Fußgänger gefahren. Dann soll es eine Messerattacke auf dem nahegelegenen Borough-Markt gegeben haben. Anschließend habe sich ein Zwischenfall im Stadtviertel Vauxhall ereignet. Ob es sich um Terrorattacken handelt, teilte die Polizei nicht mit.Nach Angaben der Polizei hat es am frühen Sonntagmorgen einen dritten Vorfall im Londoner Stadtviertel Vauxhall gegeben. Vauxhall liegt südlich der Themse.Die britische Premierministerin Theresa May ist von der Polizei über die Vorfälle in London informiert worden. Das teilte ein Regierungssprecher in der Nacht zum Sonntag mit.Nach Berichten von Augenzeugen ist ein weißer Lieferwagen in fünf bis sechs Passanten auf der London Bridge gefahren. Polizisten schrieen Menschen an, das Areal umgehend zu verlassen. Die U-Bahn-Station London Bridge wurde nach dem Zwischenfall am späten Samstagabend geschlossen.