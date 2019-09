Eine Autofahrerin hat am Montagabend um 18 Uhr auf der Strecke Foetz in Richtung Steinbrücken in einer Linkskurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren. Der Wagen kam anschließend von der Straße ab und überschlug sich in einem angrenzenden Feld.

Die Fahrerin hat sich aus dem Unfallwagen befreien können und wurde von Rettungsdiensten versorgt und anschließend ins Krankenhaus gebracht. Ein Alkoholtest verlief positiv, ihr Führerschein wurde eingezogen.