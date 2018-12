Zwei Männer haben am Donnerstagabend um 19 Uhr eine Frau in der Escher Rue Jos Kieffer überfallen. Das teilt die Polizei am Montag mit. Die beiden stoppten ihr Opfer um 19 Uhr auf Höhe der Autowerkstatt in der Straße. Dann bedrohten sie die Frau mit einem Messer und zwangen sie dazu, ihnen ihre Handtasche, das Handy und ihren Schmuck auszuhändigen.